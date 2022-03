El vino personalizado de Mensaje en una Botella, la opción cada vez más elegida para celebrar aniversarios Emprendedores de Hoy

Una sorpresa ideal para desear los mejor a los seres queridos en fechas de aniversario es un exquisito vino personalizado.

Desde el sitio web Mensaje en una Botella, la distribuidora SMAS Productos propone una línea de vinos exclusivos envasados con elegancia y creatividad que causa sensación en celebraciones, felicitaciones y cumpleaños. Se trata de bebidas de edición limitada, provenientes de pequeños productores de Castilla y León, etiquetadas con mensajes que despiertan alegría, amor, ternura, y un sinfín de emociones.

Originalidad, minimalismo y elegancia Las etiquetas de estos vinos de calidad premium muestran un concepto gráfico minimalista y elegante. Con fondo negro, amarillo, azul o rojo, se presentan más de 2.000 frases prediseñadas que el cliente podrá seleccionar en la tienda online. Así mismo, es posible imprimir un mensaje totalmente personalizado a elección del comprador, con alguna imagen o logo adicional.

En la categoría “aniversarios”, el equipo de Mensaje en una Botella destaca con frases divertidas y afectuosas para emocionar a la persona homenajeada. Mensajes como: “Siempre juntos, hasta el infinito y más allá”; “365 días fantásticos”; “Que juntos cumplamos sueños, no años”; “El momento perfecto para empezar a cumplir sueños es ahora”; o “Por encontrar juntos el sentido de la vida y seguir yendo en dirección contraria”, son algunas de las propuestas para hacer de cualquier celebración un momento inolvidable, porque “Nunca es solo vino”, tal como expresa el lema de esta iniciativa.

Un elegante estuche de regalo y la opción de colocar una tarjeta con una dedicatoria suministrada por el cliente dentro de un sobre lacrado son detalles que sellan la originalidad y buen gusto de este regalo. Además, los pedidos son enviados sin coste alguno a cualquier localidad española.

Calidad certificada para hacer el mejor regalo Tanto los tintos como los blancos y rosados son productos premium de edición limitada. Cada recipiente está marcado con la numeración y detalles de su origen, lo cual garantiza una esmerada producción artesanal sin filtrados.

La categoría del producto de Mensaje en una Botella aporta un plus de sabor y presentación. El envase ha sido diseñado por el reconocido chef Martín Berasategui, quien creó la botella con decantador. El tinto edición Premium MBS Reserva es presentado en una botella cuya estructura curvilínea atrapa los residuos del vino en el fondo, para evitar que se desplacen hasta la copa.

El vino artesanal sostenible, presentado en originales botellas personalizadas, es un obsequio que une la calidad y la originalidad en un regalo que llenará de emoción a los amantes del vino y la celebración.



