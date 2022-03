El eritritol y el Edulcorante Moreno Zero de la marca Dulcilight, todo un éxito de ventas que arrasa en Amazon Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Una marca que se especializa en la comercialización de productos dietarios cetogénicos es Dulcilight, la cual suprime el consumo de azúcares y carbohidratos. Hoy en día, esta se consolida como una de las grandes firmas líderes de edulcorantes en la plataforma Amazon con el eritritol, un endulzante que se elabora a base de frutas.

Asimismo, la compañía se encuentra incentivando el consumo del exclusivo Edulcorante Moreno Zero, que tiene características organolépticas excepcionales, es decir, que despierta todos los sentidos a través de su sabor, olor, textura y color. Ambos endulzantes, al igual que todos los vendidos por Dulcilight, poseen características únicas y especiales.

¿Por qué comprar eritritol? Este producto se consigue fácilmente en la tienda digital de Amazon y es ideal para las personas que quieren perder peso. No produce caries y sus clientes disfrutarán de un 70 % del poder endulzante del azúcar, pero sin tener consecuencias negativas para la salud.

El eritritol cuenta con el certificado NON GMO, a través del cual se comprueba que este producto no ha sido manipulado genéticamente y que es completamente orgánico, natural y no cambia el sabor de las recetas. Además, puede ser consumido por personas diabéticas, vegetarianas y veganas, se puede tomar en bebidas frías o calientes y es apto para deportistas.

130 gramos de eritritol endulzan como 100 gramos de azúcar. El eritritol no eleva el índice glucémico y no deja mal sabor en la boca, como sucede con otros endulzantes del mercado.

Uno de los productos más demandados de Dulcilight es el Edulcorante Moreno Zero Este endulzante tiene un aroma caramelizado; su sabor endulza cualquier bebida de manera similar a como lo haría el azúcar moreno, pero con cero calorías. Este dulcificante solo requiere de pequeñas dosis para darle sabor a delicias gastronómicas como las tartas. El Edulcorante Moreno Zero tiene además fibra vegetal guar, un producto comestible originario de Asia que se obtiene de una planta leguminosa. Por su parte, la fibra ayuda en la disminución de los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, ya que a su paso por el intestino absorbe y encapsula las grasas y azúcares presentes en la alimentación diaria.

Eritritol y Edulcorante Moreno Zero son dos de los múltiples productos de Dulcilight, una marca líder e innovadora en el mercado de edulcorantes; la combinación de ambos brinda un sabor natural a cualquier preparación sin calorías y permite ajustar a gusto el umbral de dulzor, algo muy particular en cada persona.

Los productos Dulcilight contribuyen a aliviar el estrés, mejoran la ansiedad, defienden el sistema óseo, reducen la absorción de grasa, favorecen el tránsito intestinal, optimizan el rendimiento físico y endulzan la vida de una forma diferente natural y saludable. “Dulcilight y que no te amargue un dulce”.



