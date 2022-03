¿Por qué enviar dinero con CubaSend? Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El envío de dinero desde España a Cuba es, hoy en día, un trámite muy habitual por diferentes razones. Entre ellas, está la gran colonia caribeña que vive en el país, en otros de Europa y el creciente turismo hacia ese destino paradisíaco.

Sin embargo, no deja de tener sus complejidades. Uno de los aspectos que deben entender las personas que desean enviar dinero a Cuba es cómo funciona el sistema bancario en esta nación antillana. Recientemente, el gobierno prohibió a sus ciudadanos cobrar remesas en dólares en efectivo y lo tienen que cambiar a la moneda local, el peso cubano.

Ante las cambiantes políticas monetarias de la isla, lo mejor es confiar los envíos de dinero a empresas sólidas que estén actualizadas sobre las condiciones. Una de ellas es CubaSend, que se especializa en enviar dinero a Cuba desde España. Su servicio se basa en una poderosa y ágil plataforma que resume todo en tres simples pasos.

Algunas de las ventajas de enviar dinero con CubaSend Esta empresa española explica que las personas interesadas solo deben ingresar a su grupo de Telegram y comentar que desean enviar dinero a Cuba. A través de la plataforma, un agente de pago contacta al cliente para pactar el coste de la remesa y decidir qué vía se utilizará para pagar el dinero y la identidad del beneficiario.

Una vez finiquitados estos detalles, el agente de pago le indica al cliente la vía para el envío de la remesa. También le indicará la cantidad que tiene que pagar (incluida la comisión). Luego, solo falta hacer el pago y esperar unas horas para que el destinatario pueda cobrar sus fondos.

Sus comisiones destacan por ser unas de las más económicas del mercado La empresa menciona que otra de las razones por las que el público opta por elegir a CubaSend son sus económicas comisiones. CubaSend tiene un sistema de premios a la fidelización con el que se pueden obtener descuentos, si se traen nuevos clientes al servicio.

La garantía de devolución del dinero es otra de sus ventajas. Esta compañía es una empresa seria que, si no consigue entregar el dinero a su destinatario, lo devuelve al emisor. El dinero se regresa en un 100 %.

Además, CubaSend ofrece diversas alternativas de pago como tarjetas de crédito o carteras digitales.

La plataforma de la empresa posee una poderosa y actualizada arquitectura que mantiene todos los datos sensibles debidamente encriptados. Esto hace que toda la transacción sea segura y rápida. En 6 horas, el dinero llegará a destino. Otra de las cosas que destacan es el soporte 24 horas todos los días para sus clientes.

Todo ello les ha servido para tener una presencia disruptiva en el mercado y convertirse en uno de los servicios más comentados sobre cómo enviar dinero a Cuba.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.