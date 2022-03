Terapia de aumento de masa muscular y pérdida de grasa con la tecnología Wonder

Hasta hace poco la remodelación corporal solo era posible a través de la cirugía estética. Con el paso del tiempo, la tecnología ha revolucionado este sector y se han diseñado numerosos tratamientos específicos, como la eliminación de grasa localizada, el aumento de masa muscular o la erradicación de celulitis.

Una de las tecnologías más efectivas para tratar áreas específicas del cuerpo es la tecnología Wonder por ser mínimamente invasiva. En Wonder Clinic pueden lograrse resultados más rápidos en comparación con otros métodos tradicionales. En la actualidad, son muchas las personas que avalan la eficiencia de este tipo de tecnología para el bienestar del cuerpo.

Mejorar el cuerpo con tecnología avanzada La tecnología Wonder se encuentra en tendencia en el mundo de la cosmetología y belleza, ya que por ser una técnica avanzada ofrece garantías de resultados fiables a través de un procedimiento poco invasivo a través de impulsos electromagnéticos y eléctricos, de manera que elimina el exceso de grasa acumulada y ayuda a estimular los músculos del cuerpo. Con la aplicación de estos impulsos eléctricos y electromagnéticos controlados se logra la contracción de la zona hasta 36.000 veces, por ello, se genera una excesiva reducción de grasa, y al mismo tiempo, disminuye la flacidez que se presenta en algunas zonas. Las áreas del cuerpo que pueden recibir la aplicación de la tecnología Wonder son aquellas que pueden ser sometidas a remodelación corporal sin cirugía con presencia de varios músculos como el abdomen, las piernas y los glúteos. Sus programas específicos no solo ayudan a incrementar el volumen de los músculos, sino que también combaten la celulitis y las estrías debido al gran aumento en la vascularización del tejido conectivo.

Remodelar el cuerpo sin cirugía Los tratamientos estéticos innovadores que ofrece Wonder Clinic son ideales para atacar el problema de la acumulación de la grasa localizada sin necesidad de la práctica de intervenciones quirúrgicas. Esta fue diseñada con el propósito de abarcar dos de las principales preocupaciones que existen a nivel estético: la pérdida de peso y el aumento de la masa muscular. Desde las primeras sesiones pueden evidenciarse resultados positivos, y es un tratamiento no invasivo, no térmico, no ionizante y no utiliza radiación, permitiendo trabajar sobre cuatro grupos musculares de forma directa con terapias diarias de 25 minutos, que equivale a una sesión de entrenamiento físico. Los pacientes que se han sometido a este tipo de tratamiento corporal manifiestan sentirse satisfechos por la alta efectividad que se evidencia en las primeras cuatro sesiones. Como parte del programa, los especialistas elaboran un plan de acción que va acorde a las necesidades de cada paciente y puede consultarse la variedad de tratamientos disponibles a través de su página web.