Tatuajes de retrato en Barcelona por el estudio Steel of Doom

jueves, 17 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Si hay algo que está de moda, hoy en día, son los retratos de personas o animales plasmados en el cuerpo a través de tatuajes. Steel Of Doom es un estudio que tiene como objetivo principal crear arte en la piel, mediante tatuajes de retratos en Barcelona.

Los tatuajes que la gente más solicita cuando llegan a Steel Of Doom son precisamente retratos de personalidades o seres queridos. Los clientes saben que en este lugar hacen dibujos con profesionalismo y estética y no se pasará por alto ningún detalle al dibujar a una persona apreciada o amada en la piel.

Las manos prodigiosas de Tony Atichati Si hay una persona experta en dibujar retratos en la piel es Tony Atichati, uno los tatuadores de Steel Of Doom más reconocidos y aplaudidos por la gente. Él puede plasmar en la piel prácticamente todo lo que le pidan, desde vikingos y cantantes hasta actores de cine o músicos de gran renombre.

Atichati utiliza las mejores técnicas de pigmentación y material de primera calidad para que el resultado sea perfecto. Cabe resaltar que este artista es uno de los más importantes de España y Steel Of Doom se enorgullece de tenerlo dentro de su grupo de tatuadores.

Por otro lado, es común que las personas busquen tatuar a sus familiares. El estudio recomienda buscar una muy buena foto para tatuar e indagar cuál es la mejor zona del cuerpo para esculpir al miembro de la familia, según la postura de la persona en la imagen fotográfica.

Ideas originales para un retrato en la piel Los rostros de mujeres o retratos de animales y mascotas también pueden ser otra alternativa a la hora de decidirse por un tattoo. En Steel Of Doom, además, se está imponiendo una nueva técnica donde se experimenta con tatuajes de fragmentos de rostros, que consiste en un proceso de hacer un retrato de gran tamaño y tallar solamente un fragmento de la cara, es decir, un ojo, la nariz y parte de los labios, lo que permite saber a quién pertenece el rostro.

Sea la mitad de una cara de un pintor famoso o de un ser querido, el resultado que se obtiene con este tatuaje es impresionante. Es importante buscar un estudio con buenos tatuadores de retratos, que cuenten con una amplia trayectoria en el mercado y hagan su trabajo con responsabilidad.

Steel Of Doom es ese lugar que ofrece experiencia, calidad humana y seriedad a las personas que acuden a sus instalaciones para marcar su piel y su alma con un tatuaje realístico para no olvidar.



