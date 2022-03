Contabilizar automáticamente miles de facturas en unos minutos, de la mano de ADocum Emprendedores de Hoy

La digitalización de documentos ha significado un paso gigante de las tecnologías de la información para el desarrollo del universo digital que impera en la actualidad.

Consecuentemente, la búsqueda de digitalizar todo tipo de documentos ha llevado a la creación de herramientas cada vez más eficientes en la automatización y captura de datos provenientes de textos impresos.

Una de las herramientas destacadas en este sector es la producida por ADocum, la cual está diseñada para contabilizar de manera automática miles de facturas en apenas unos minutos. Además, mediante su propio OCR, puede captar los datos de otros documentos contables y otras utilidades tecnológicas de interés.

Sistema avanzado de detección de datos de ADocum Los documentos contables contienen grandes lotes de información relacionada con las actividades comerciales de una empresa, donde se ven reflejados los datos financieros de las mismas. La digitalización de este tipo de archivos requiere de herramientas que puedan realizar una captura de datos detallada que preserve fielmente la información del material impreso.

Uno de los instrumentos que resalta en este aspecto es ADocum, unsoftware que permite digitalizar los recursos en estado físico mediante su propio programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Este programa permite realizar un escaneo de documentos con el que puede extraer datos contables para su posterior clasificación y automatización de la contabilidad de empresas. Así, en poco tiempo es posible pasar a formato digital toda la información financiera de una entidad en formato completo (hojas enteras) o en formato específico (datos, números, fechas, contenidos en los mismos, etc.). De esta manera, se digitaliza de forma fácil y eficiente cualquier archivo transaccional, factura, documentos de compra, recibos de pago, etc.

Ventajas y más utilidades de ADocum en la captura de datos Contar con una herramienta tecnológica como ADocum genera beneficios a nivel económico, de eficiencia y de ahorro. Este mecanismo digital está disponible en paquetes de servicios a un coste muy accesible considerando todas las funciones que presenta. Además, este software ha sido equipado para el reconocimiento de diferentes fuentes y formatos de tipografía con el fin de captar datos en cualquier tipo de documento. También presenta un funcionamiento a prueba de errores, con lo que se evitan los errores que ocurren en la realización de esta tarea por las personas.

ADocum contiene un motor de inteligencia artificial de gran potencia capaz de iniciar la digitalización con tan solo una fotografía de un documento tomada desde un smartphone y proceder a procesar su información. Además, esta herramienta se puede adaptar para la extracción de datos de variados tipos de documentos, con lo cual la plataforma es útil para instituciones gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, asociaciones, clínicas, hospitales, bancos, tiendas en línea, etc.

A la hora de digitalizar y contabilizar documentos contables y todo tipo de información impresa, es necesario contar con herramientas como ADocum que escanean, digitalizan, contabilizan y procesan con rapidez y eficiencia la información necesaria.



