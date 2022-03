Los cursos de escritura terapéutica para mejorar la salud mental Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:32 h (CET)

Para algunas personas, escribir puede ser visto como un simple requisito funcional de la vida diaria.

Sin embargo, para otros representa un canal para procesar y entender su vida emocional. Incluso la escritura ha sido empleada como una terapia por psicólogos desde el año 1980.

Además, se basan en que esta otorga un equilibrio que sustenta la voluntad para enfrentarse a situaciones difíciles. Teniendo esto en cuenta, la plataforma La Paradoja Creativa ofrece formación para el desarrollo personal a través de la creatividad, incluyendo cursos de escritura terapéutica.

Escritura terapéutica como vehículo para el desarrollo personal La escritura terapéutica ha sido empleada como un medio para expresar de manera silenciosa, aunque significativa, todo aquello que no se sabe o puede expresarse en voz alta. Es un espacio de autoconocimiento a través de la expresión creativa que tiene como finalidad concienciar a las personas sobre los pensamientos que les desequilibran emocionalmente. A través de esta, se logra alcanzar un mejor estado de la mente y el ánimo, liberando emociones que causan daño.

Escribir acerca de los problemas o preocupaciones puede ayudar a superar el bloqueo mental y soltar pensamientos que son “basura mental”. De este modo, se abre espacio a una mentalidad que se alimenta y nutre, produciendo un efecto liberador que saca a las personas de una parálisis emocional.

El objetivo de la escritura terapéutica es lograr el bienestar integral de las personas. Al liberar los malos pensamientos, es posible evitar que se somaticen enfermedades, promoviendo un cambio de patrón en el comportamiento. Este método terapéutico permite distanciarse de las emociones y ver los problemas desde fuera. Como resultado, mejora la salud emocional en personas con fuertes perturbaciones mentales.

En definitiva, la escritura terapéutica se diferencia de las demás por su propósito, centrado no en lo que dice, sino en su utilidad. Da sentido a una situación o hecho para establecer el equilibrio entre las emociones que producen dolor y las acciones del día a día.

La Paradoja Creativa ofrece cursos de escritura terapéutica Esta plataforma nace con el propósito de crear un encuentro entre profesionales que se desarrollan en el área artística y creativa. En este lugar, pueden compartir sus experiencias y encontrar inspiración o colaboración para nuevos proyectos y vivencias. Además, es posible adquirir conocimientos en las diversas áreas a través de sus cursos.

Su sistema de formación en escritura creativa tiene el propósito de lograr el desarrollo personal y que a las personas les apetezca explorarse y conocerse. De esta forma, encontrarán un vehículo diferente para llevar a cabo una introspección y entendimiento de sí mismos. Además, podrán resolver todas sus inquietudes acerca de este proceso creativo.

La Paradoja Creativa brinda muchas posibilidades para desarrollar el potencial de las personas a partir de la experiencia creativa. En su página web, es posible encontrar más información sobre el curso de escritura terapéutica.



