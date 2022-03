Navegar puede ser barato con Navega y Comparte Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:24 h (CET)

No se necesita una gran inversión de dinero para planificar unas vacaciones náuticas y disfrutar de las bonitas vistas y de la brisa marina. Comparado con otros planes vacacionales como ir a un hotel, alquilar un coche o comer en un restaurante lujoso, navegar puede ser barato.

Navega y Comparte es una plataforma innovadora de publicación de viajes, donde los interesados pueden escoger el plan que le resulte más conveniente para emprender su navegación, sin elevados costes. A través de su sitio web, se puede elegir un viaje barato, acogedor, placentero, particular o en grupos, según sean los requerimientos personales.

Navega y Comparte, una opción para disfrutar del mar Tradicionalmente, el turismo náutico ha sido identificado como una afición de personas adineradas, sin embargo, es una percepción que va cambiando cada vez más, ya que es una alternativa que se encuentra al alcance de casi todos. Bien sea con el alquiler de un barco completo o la reserva de las plazas necesarias, el gasto por persona para una semana oscila entre los 700 y 800 euros, pudiendo disfrutar de días enteros de conexión con la naturaleza, tomar el sol en la cubierta, practicar deportes acuáticos o realizar excursiones en tierra para visitar los clubes y los mercados hippies.

A diferencia de unas vacaciones en tierra, el barco, además de ser el lugar de hospedaje, también es el principal medio de transporte, trasladando a los tripulantes a la primera línea de playa, ofreciendo una piscina natural y hermosos atardeceres. Viajar en barco con Navega y Comparte es una opción ideal para quienes desean unas vacaciones diferentes en el mar, sin tener conocimientos de navegación.

Planificar unas vacaciones puede ser la mejor inversión Invertir en el disfrute vacacional puede aportar diversos beneficios en la vida de las personas, como aumentar los niveles de relajación y con ello reducir el estrés. Unas vacaciones en el mar, ayuda a prevenir las enfermedades respiratorias gracias a la gran cantidad de sales minerales que hay en el aire y que limpian los pulmones. Otras de las ventajas que ofrece el mar sobre el bienestar es que mejora la circulación sanguínea, ayuda en la cicatrización de la piel y es bueno para los músculos y articulaciones.

Con solo crear un perfil y acceder a la plataforma Navega y Comparte, se puede tener acceso a unas vacaciones llenas de disfrute, con costes ajustados a su presupuesto y el mar al alcance de su mano.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.