Los 5 consejos para mejorar la limpieza en la oficina

miércoles, 16 de marzo de 2022, 15:56 h (CET)

La limpieza siempre ha sido un elemento significativo en el día a día de las personas.

No obstante, con la presencia del COVID-19 las medidas de higiene han tomado un nuevo nivel de importancia, ya que un ambiente limpio se relaciona con la reducción de contagios. De acuerdo a una encuesta de Fellowes, estas razones han motivado al menos al 30 % de las empresas en España a crear planes de limpieza para asegurar la salud de sus trabajadores.

Para mantener la higiene, existen 5 consejos para mejorar la limpieza de la oficina. Por ejemplo, ser disciplinados, tener suficientes materiales de limpieza, clasificar y archivar los papeles, entre otras medidas. También es posible contratar a empresas profesionales como Limpiezas El Faro. En los servicios, se incluyen los productos de uso y se puede pedir un presupuesto gratuito con antelación.

¿Cómo mantener limpia una oficina? La limpieza refleja una buena presentación para la empresa, un ambiente óptimo para el trabajo y, sobre todo, ayuda a tener un buen estado de pulcritud que puede prevenir la proliferación de distintos virus, sobre todo, del COVID-19 y sus variantes.

Por esta razón, entre los consejos para mantener limpia la oficina es importante destacar que no se debe ingerir alimentos dentro de ella. Esto genera restos de comida que pueden atraer plagas como roedores o cucarachas, además de posibles olores desagradables. También es importante fomentar una cultura de limpieza entre los trabajadores. De esta forma, el personal estará orientado a cuidar la apariencia y el orden de sus espacios.

Asimismo, los jefes o encargados deben dotar el espacio con todo el equipo necesario para llevar a cabo la limpieza como papeleras, los cepillos, las esponjas, el gel y desinfectante. A su vez, se recomienda mantener el aseo diario y constante con pequeñas acciones como organizar el escritorio, archivar documentos y tirar los desechos, para evitar que la suciedad y el desorden se acumulen.

Por otro lado, otro aspecto útil para demostrar la higiene, sobre todo en un entorno de oficina, es el buen olor. En consecuencia, tener un buen ambientador es vital para las empresas.

Finalmente, es aconsejable contratar un buen servicio de limpieza especializado que desinfecte la estancia a profundidad.

Alternativa profesional para limpiar las oficinas El objetivo de toda empresa siempre debe ser atender los negocios y sus finanzas. Por esta razón, la limpieza de sus oficinas quita atención y tiempo valioso al personal, lo cual puede afectar al rendimiento. Debido a este factor, muchas compañías optan por contratar un servicio de limpieza profesional.

Entre las opciones, los españoles pueden ubicar a Limpiezas el Faro, los cuales son especialistas en el mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves industriales, con un personal altamente calificado. La empresa solo cobra las horas de trabajo y brinda consejos y atención directa.

Con más de 10 años de experiencia en el sector, Limpiezas el Faro cuenta con varios clientes satisfechos por un trabajo rápido y profesional. Ofrecen servicios actualmente a zonas como Madrid y Huelva, próximamente también estarán disponibles en Barcelona y Málaga.



