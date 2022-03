¿Es obligatoria la nueva luz de emergencia para coche, según la DGT? Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 15:41 h (CET)

Advirtiendo al resto de los conductores que circulan por la vía de que un vehículo se encuentra parado en su ruta por una avería u otro problema, hasta el momento el triángulo de emergencia ha sido una señalización de peligro.

Sin embargo, su instalación es poco práctica y peligrosa, ya que has de abandonar el vehículo y circular por la vía 50m para colocar dichos triángulos.

Por este motivo, la compañía iluminer ofrece un producto práctico e innovador que da solución a este problema. Se trata de la luz de emergencia v-16, que permite señalizar el incidente de una forma más eficaz y eficiente. Esta baliza de emergencia no necesita instalación y es autónoma. Simplemente has de apretar el botón de encendido y colocarla sobre el techo del coche. Automáticamente emitirá una luz amarilla intermitente y el vehículo será visible a un kilómetro de distancia.

La nueva obligación a partir de 2026, las luces de emergencia V-16 Como parte de los avances tecnológicos que proporcionan soluciones prácticas, las luces de emergencia V-16 de iluminier son un sustitutivo de los triángulos de emergencia, y en España, están homologadas por la DGT. De hecho, la señal V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 en todos y cada uno de los coches del país.

El dispositivo luminoso de color amarillo se coloca en la parte más alta del vehículo con el fin de indicar que se encuentra inmovilizado, evitando algún riesgo y suministrando una amplia visibilidad.

Las situaciones de emergencia se dan generalmente sin previo aviso y, en estos momentos, lo común durante años ha sido el uso del triángulo, que para su instalación era necesario que el conductor hiciese uso de un chaleco reflectante para caminar por el asfalto 50 metros ida y vuelta. Por esta razón, siempre implica un gran riesgo de atropello u otro incidente. En cambio, con el uso de la luz V-16 estos riesgos desaparecen.

¿Cuáles son las características de la señal V-16? La seguridad vial es muy importante, por esta razón la baliza V-16 cuenta con visibilidad horizontal de 360° y en vertical 8° aprox. hacia arriba y hacia abajo. Asimismo, asegura más de 30 minutos de luz de alta intensidad, frecuencia de destello entre 0,8 y 2 Hz. Así como la garantía de su funcionamiento en temperaturas de – 10 °C y + 50 °C. Cuenta con imanes de gran potencia en su base que le proporciona estabilidad en una superficie plana soportando corrientes de aire con presión dinámica de más de 180 P.a. Su alimentación consiste en una batería (3 pilas AAA) que asegura su funcionamiento tras 18 meses sin uso como mínimo

Para demostrar que es más eficiente que los triángulos, el dispositivo cuenta con sistema autónomo de alimentación, capacidad de alerta a más de un kilómetro de distancia, incluso en condiciones meteorológicas desfavorables y puede colocarse únicamente con bajar la ventanilla del coche. Además, tiene un botón que funciona como linterna, lo cual proporciona una mayor oportunidad en la resolución de averías.

La empresa iluminer tiene a disposición la distribución a nivel nacional garantizando la calidad, eficiencia y homologación de sus productos por la GDT.



