Preply analiza que pueden aportar los NFT al sector de la educación

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:47 h (CET) Los NFT (tokens no fungibles) son una de las últimas innovaciones digitales y se están convirtiendo rápidamente en parte de nuestro estilo de vida. Pero, ¿cómo se pueden aplicar las NFT al sector educativo? Premios y reconocimientos para profesores, alumnos y ex alumnos

Cuando a un estudiante o maestro le va bien, para que sea memorable, el sector académico ahora puede crear diseños, esculturas y adornos en forma de NFT para ellos, utilizando sus metadatos.

Esta semana la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, creó 3 NFT en OpenSea para recompensar a sus tutores más leales de 2021. Aquellos tutores que completaron el mayor número de horas de enseñanza en los idiomas Inglés, Español y Francés, recibieron los tokens.

Otro ejemplo es la Universidad de Seton Hall que honró a los ex alumnos con premios NFT en su gala anual a emprendedores “Entrepreneur Hall of Fame Dinner”.

También está Beau Brennan, un profesor de la Universidad de Pepperdine que imparte un curso de finanzas personales y experimentó con la concesión de NFT a los estudiantes el semestre pasado. Él los llama "fichas académicas" e insiste en que no tienen un valor monetario directo. En cambio, prueban que el estudiante ha aprobado el curso y contienen detalles únicos sobre cómo le fué al estudiante e información sobre la clase y el plan de estudios.

Un nuevo tipo de diploma

Los NFT están irrumpiendo en las notas universitarias y expedientes académicos . Algunas universidades ya han comenzado a emitir NFT como credenciales. Por ejemplo, la escuela de ingeniería Duke ha proporcionado expedientes académicos como NFT para su Maestría en Ingeniería en Tecnología Financiera.

El uso de NFT podría garantizar una mayor seguridad en los expedientes académicos de los estudiantes.

Una forma de poseer derechos sobre las obras producidas por los estudiantes

La historia reciente de Sultan Gustaf Al Ghozali revela el poder de los NFT para los estudiantes. Ghozali, un estudiante de informática de 22 años de Indonesia ganó 1 millón de dólares vendiendo sus selfies en formato NFT. El estudiante pasó cinco años haciéndose selfies delante de su ordenador, que luego convirtió en NFT y subió a OpenSea.

El arte físico es un gran negocio, pero el mundo del arte digital está creciendo. Esto tiene enormes implicaciones no solo para las industrias del arte y los medios, sino también para la educación.

Se pasa por alto la cuestión de los derechos de autor sobre las obras producidas por los estudiantes. Cuando los estudiantes crean obras de arte, por ejemplo, pueden poseer derechos de patente y mantener la propiedad de su obra como NFT o venderla para obtener ganancias.

Libros de texto y deportes universitarios

Mark Cuban, propietario multimillonario de los Dallas Mavericks e inversor en plataformas NFT, comentó en una reciente entrevista sobre la aplicación de los NFT en los libros de texto: “Permiten que los libros de texto digitales se revendan fácilmente, pero lo que es más importante, permiten a los editores y autores cobrar regalías por cada reventa. Para siempre.”

Y uno de los mejores jugadores universitarios de baloncesto de la temporada pasada, Luke Garza, incluso creó su propia empresa para ayudar a los atletas universitarios a vender recuerdos de NFT. Su primera tarjeta coleccionable NFT, que incluía aspectos destacados de su carrera en la Universidad de Iowas, ganó más de $41,000 en una subasta.

Amy Pritchett, desde el departamento de marketing de Preply, comenta:

“Queríamos experimentar con NFT como una forma de recompensar a los tutores de Preply y la excelente educación que brindan a nuestros estudiantes.

Los NFT nos dan la oportunidad de recompensar a los tutores leales. Es el primer paso para tener nuestro propio club Preply exclusivo. Una vez que un tutor posea uno de estos tokens, será suyo de por vida. Teniendo también la opción de vender estos tokens.

Solo estamos comenzando a ver el comienzo de cómo las NFT y la educación pueden unirse. Son una tendencia emergente por la que todos seguimos sintiendo curiosidad”. Para ver los NFT de Preply: https://preply.com/es/d/final-de-ano--lp#nft

