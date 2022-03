AleaSoft: Es necesario tener una visión de futuro e ir haciendo coberturas en diferentes horizontes Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:24 h (CET) Resumen de la entrevista de Cristina Oliva Collar de Acermetal a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se trata la situación de la industria electrointensiva por los altos precios del mercado energético español. Además, se analiza la necesidad de aumentar la generación con energías renovables para la descarbonización y para reducir la dependencia del gas, así como la importancia de los PPA para los electrointensivos La industria electrointensiva está viviendo una situación de “emergencia industrial” sin precedentes. La industria siderúrgica, en particular, se ha visto obligada a paralizar la producción en determinados casos. En este contexto, la periodista Cristina Oliva Collar de Acermetal plantea la interrogante de qué medidas se deban adoptar “ya” para frenar esta escalada de precios energéticos. Sobre esto, el fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting, Antonio Delgado Rigal, manifiesta que los consumidores electrointensivos son, obviamente, los más sensibles a esta crisis de precios de la energía que está afectando a todos los consumidores. La Comisión Europea ha planteado medidas extraordinarias para paliar los perjuicios en los consumidores. Los Estados podrán usar los ingresos extras que han tenido por el aumento de los precios de los derechos de emisión de CO2 y podrán aplicar impuestos temporales sobre los “windfall profits” de las tecnologías inframarginales para compensar a los consumidores electrointensivos.

Más allá de la situación concreta actual, lo mejor en el largo plazo es planificar y diversificar la compra de energía. Es muy importante ir adquiriendo la energía para distintos horizontes para ir cerrando posiciones en condiciones que sean favorables: desde contratos a largo plazo (refiriéndose a PPA a diez o quince años), contratos bilaterales a tres, cuatro o cinco años, coberturas en los mercados de futuros a uno o dos años, trimestres, meses, e incluso comprar una parte de la energía en el mercado spot cuando los precios sean competitivos. Es necesario tener una estrategia basada en una visión y unas previsiones de futuro.

En cuanto a cómo ser competitivo cuando el coste de la electricidad llega a representar más de la mitad de los costes de producción en la industria del acero, y cuando la industria española paga un 150% más por la luz que Francia y un 46% más que Alemania, el entrevistado reconoce que no se puede ser competitivo, evidentemente. El precio de mercado diario español ha sido por lo general superior al de Francia y Alemania, pero la diferencia está en los contratos de suministro eléctrico a medio y largo plazo. La pregunta es ¿por qué esos mercados tienen contratos de suministro a medio y largo plazo y el mercado español no? Y la respuesta es que se tiene que ser críticos y ver las oportunidades desaprovechadas en el pasado, sobre todo en el 2020. Es necesario tener una visión de futuro a medio y largo plazo e ir haciendo coberturas en diferentes horizontes temporales. También se tiene que tener en cuenta esta visión de futuro para invertir en autoconsumo y autogeneración.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha pedido a los países europeos con centrales nucleares que se replanteen los cierres que tengan programados para reducir la dependencia del gas ruso en la generación de electricidad. Sobre este tema, la entrevistadora pregunta si la energía nuclear es una parte de la solución y cuál es la opinión del entrevistado sobre este tipo de energía. Antonio Delgado Rigal responde que sin duda la situación actual era impensable hace tan solo unos meses. Este cambio de paradigma sobre el futuro energético hará replantear el papel que la energía nuclear puede jugar. Si bien se piensa que la construcción de nuevas plantas nucleares no tiene sentido en España, sí lo tiene para Francia. Es posible que algunos cierres de nucleares se pospongan unos años más. La energía nuclear es segura y se tiene que aprovechar al máximo.

Sobre la pregunta de si el futuro está en las energías renovables y en el hidrógeno verde a nivel industrial, el entrevistado responde que en AleaSoft Energy Forecasting se cree absolutamente que sí. La industria, al igual que el resto de la economía, debe descarbonizarse completamente para 2050. En el caso de la industria, la sustitución de los combustibles fósiles vendrá por tres vías. Primero, la electrificación de todos aquellos procesos industriales en que sea posible. Sin embargo, se estima que la electrificación solo podrá reducir el consumo industrial de combustibles fósiles a la mitad. El resto, que son básicamente aquellos procesos que requieren de altas temperaturas, se van a descarbonizar con hidrógeno verde. Y, finalmente, todas aquellas industrias en que gas natural, carbón o petróleo sean una de sus materias primas y no se puedan sustituir por ninguna otra, deberán implementar sistemas de captura, almacenamiento y uso del carbono emitido, de manera que sus emisiones netas sean nulas.

Se ha propuesto que el gas se debería desacoplar del mercado eléctrico para evitar el alza en los precios. Sobre la pregunta de si tiene sentido seguir ligando el precio del gas a la electricidad en un contexto geopolítico como el actual, el Doctor Antonio Delgado Rigal responde que el sistema marginalista de los mercados de electricidad en Europa es el más eficiente y lleva funcionando satisfactoriamente desde hace muchos años, superando todo tipo de crisis y de cambios en los mix de generación. La Comisión Europea ha anunciado que planteará opciones para optimizar el funcionamiento del mercado y aprovechar los costes más bajos de las energías renovables.

En AleaSoft Energy Forecasting se cree que, en vez de cambiar las reglas del mercado, que repercutiría en una percepción de inseguridad regulatoria de cara a los inversores, lo que tiene más sentido es atacar una parte de la raíz del problema y preguntarse si, por ejemplo, la generación de electricidad con gas natural debe pagar derechos de emisión de CO2, que es una carga que se ha autoimpuesto en la Unión Europea, en una situación crítica como la actual. Ya se ha propuesto en varios foros que lo que tendría sentido en esta situación es una moratoria de los derechos de CO2 para la generación con gas de ciclos combinados y cogeneración.

El mercado eléctrico europeo mueve cada día muchos miles de millones de euros con unas reglas aprobadas y en funcionamiento desde hace más de 20 años. Los mercados de futuros, que mueven también miles de millones cada día, están referenciados al mercado diario. Todos los planes de inversión están basados en este mercado diario. Cualquier modificación por parte de las autoridades europeas sería como abrir la Caja de Pandora por lo que se duda que se cambien las reglas.

Volviendo a repetir, si en un futuro al mercado diario spot solo fuera una décima parte de la energía y el resto se cubriera con contratos a medio y largo plazo no se tendría la situación actual de precios perjudiciales para los consumidores.

Referente a si España necesita más interconexiones tanto eléctricas como gasistas para dejar de ser “una isla energética”, el entrevistado asegura que es muy importante aumentar las interconexiones eléctricas de España para permitir una mayor integración de las energías renovables en el continente. Según datos de REE, actualmente el ratio de interconexión de España es menor al 6%, un porcentaje que está muy por debajo del objetivo recomendado por la Unión Europea para 2020, que era del 10%, y del 15% recomendado para 2030.

En el caso de las interconexiones gasistas, son un objetivo clave en el largo plazo. España se encuentra en una posición privilegiada respecto al resto de la Unión Europea en cuanto a las vías para importar gas, al contar con un gasoducto para recibir gas directamente de Argelia, y con seis plantas regasificadoras para recibir y procesar el gas natural licuado que llega en barcos. España también tiene seis interconexiones internacionales, de las cuales dos son con Francia, con las que podría ayudar a suplir una parte del gas que necesitan los países de Europa Occidental. Pero lo más importante es que, de cara al futuro, estos gaseoductos puedan exportar el hidrógeno verde que se producirá en España. España se convertirá en un exportador neto de energía gracias al gran recurso solar del que dispone. Toda esa energía renovable producida en grandes cantidades se exportará hacia el resto de países de Europa en forma de electricidad y de hidrógeno verde, convirtiendo a España en el gran hub de producción renovable del sur del continente.

Respecto a cómo ve el futuro más inmediato del sector energético para dar respuesta a la industria española, Antonio Delgado Rigal opina que la situación actual del sector energético es complicada en toda Europa, sobre todo para la industria electrointensiva. Lo peor es que se puede tener una situación dramática si se corta el gas que viene de Rusia o hay una escalada en la guerra.

Se ha tomado conciencia de que las energías renovables son el futuro, no solo para descarbonizar sino para lograr una independencia energética, cosa que se está repitiendo desde AleaSoft Energy Forecasting desde hace varios años. También se ha tomado conciencia que el hidrógeno verde es la única alternativa como combustible renovable y limpio versus el gas o petróleo que vienen desde el exterior, tanto en la industria como en el transporte.

El Gobierno debe dar ayuda urgente a la industria española para que las empresas puedan sobrevivir a este período catastrófico. Las subastas de renovables para grandes consumidores son una alternativa. Los seguros de CESCE a los electrointensivos ayudarán a firmar nuevos PPA. La subasta que está organizando la AEGE es también una esperanza para el sector. También se considera que una medida que puede ayudar a los consumidores electrointensivos es que ellos mismos no tengan que pagar los derechos de emisión de CO2.

Con esta situación complicada, los grandes consumidores están tomando conciencia de la necesidad de tener coberturas a medio plazo y largo plazo para evitar los sobresaltos del mercado spot, para lo cual es necesario tener una visión de futuro y buenas previsiones.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-acermetal-antonio-delgado-rigal-marzo-2022/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Preply analiza que pueden aportar los NFT al sector de la educación Argentina y su ruta de las estrellas AleaSoft: Es necesario tener una visión de futuro e ir haciendo coberturas en diferentes horizontes La evolución de los procedimientos quirúrgicos en neurocirugía Nace VIVIE, la marca de decoración que complementa los mejores proyectos de interiorismo