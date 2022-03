Nace VIVIE, la marca de decoración que complementa los mejores proyectos de interiorismo Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 16:07 h (CET) Con dos tiendas-showroom en Barcelona y en la Costa Brava, ofrece ese detalle que ayuda a definir y crear el ambiente soñado Con la “V” de vivir nace VIVIE, una marca joven, pero con larga trayectoria familiar dedicada al mundo de la construcción e interiorismo.

El germen de la marca fue la experiencia personal de su propietaria que, tras años vinculada a la decoración de interiores en distintos proyectos, quiso crear su propio negocio para encontrar productos exclusivos para sus clientes.

VIVIE es mucho más que una tienda de decoración. VIVIE es la combinación de las experiencias vividas y la pasión por la decoración de Isabel, su creadora. Una amante del buen gusto y cautivada por los ambientes que transmiten emociones gracias a los pequeños detalles.

Tras la apertura de su primer establecimiento en la Costa Brava (Gerona), recientemente la empresa ha desembarcado en una de las calles más comerciales de Barcelona para establecer un nuevo espacio. Se encuentra un entorno cálido y acogedor donde es posible descubrir propuestas decorativas basadas en la mezcla de estéticas procedentes de distintos lugares del planeta.

Con una selección de productos muy cuidada, VIVIE ha apostado por la artesanía sostenible. Gran parte de sus colecciones están fabricadas con materiales orgánicos como la madera y fibras naturales, todo respetuoso con el medio ambiente.

Los diseños proceden de partes muy distintas del mundo como los países nórdicos, el sudeste asiático y una gran parte es de producción nacional.

Cada hogar es la prolongación de quien lo habita, su refugio más íntimo, donde se siente más protegido y en paz. Para conseguir esos rincones especiales, donde la estética y la calidad se aúnan para crear belleza, hay que mimar cada detalle.

'Porque en las pequeñas cosas es donde está la felicidad'.

Con más de dos mil referencias y siempre en constante evolución, las tiendas VIVIE invitan a la inspiración y descubrimiento de las últimas tendencias en decoración, mobiliario, menaje, textil, velas, aromas, accesorios para el hogar y complementos.

La tendencia decorativa Slow Design se caracteriza por la búsqueda del bienestar individual, social y medioambiental, con diseños pensados a largo plazo y con recursos sostenibles. VIVIE fusiona esta tendencia con estilos como el nórdico, escandinavo, bohemio, rústico, vintage, minimalista e industrial para añadir textura y contenido a los distintos espacios.

VIVIE pone al alcance de cualquier persona el acceso a un proyecto de decoración independientemente de su presupuesto y localización, ya que dispone de venta online a través de su página web.

Entre las dos tiendas - showroom cuentan con casi 300 m2 de exposición. En ellos el público puede encontrar magníficas propuestas para todo tipo de estancias: cocinas, dormitorios, vestidores de ensueño, baños exclusivos, salones únicos, jardines y terrazas.

Además, ponen a disposición de los clientes tanto particulares como profesionales, un departamento especializado en crear soluciones a medida y singulares para proyectos de ámbito residencial y contract.

Botanicals, la nueva colección de lámparas de VIVIE para la temporada primavera-verano 2022

Los interiores decorados con fibras naturales son propuestas llenas de encanto que se convierten en el centro de atención de todas las miradas. De entre todas las piezas, las lámparas ocupan un lugar especial. Proporcionan una belleza imperfecta y única, propia de los objetos artesanales.

Las lámparas de fibras naturales se tejen a partir de fibras extraídas de plantas como el ratán, mimbre, las hojas de palmera, el esparto, el seagrass, etc. Todas ellas son especies vegetales no protegidas que crecen en gran cantidad, de ahí su carácter ecológico. Son materiales fácilmente reciclables, tanto por ser biodegradables como por la posibilidad de darles un nuevo uso.

Actualmente son una tendencia permanente en la decoración e interiorismo, tanto en invierno como en verano. Su versatilidad permite que se integren a la perfección con cualquier estilo, proporcionando equilibrio estético y creando ambientes cálidos y llenos de armonía. Las pantallas entretejidas ofrecen una iluminación acogedora con una luz natural y envolvente.

Los cuatro materiales esenciales que VIVIE utiliza en su colección son:

El Ratán procede de una planta trepadora muy abundante en el sudeste asiático. De fibras largas y flexibles, es muy resistente a la lluvia, al agua salada y a otros factores ambientales, por lo que tiene mucha durabilidad. Aportan a la decoración calidez, frescura y aspecto natural. Sus pantallas están hechas de manera artesanal en Indonesia.

procede de una planta trepadora muy abundante en el sudeste asiático. De fibras largas y flexibles, es muy resistente a la lluvia, al agua salada y a otros factores ambientales, por lo que tiene mucha durabilidad. Aportan a la decoración calidez, frescura y aspecto natural. Sus pantallas están hechas de manera artesanal en Indonesia. El Seagrass es un material natural trabajado artesanalmente en Indonesia. Está hecho de juncos largos que crecen en el agua, entretejidos y muy resistente a la humedad. El resultado es un tacto muy suave y casi impermeable que repele los líquidos. Muy maleable, permite hacer finos trabajos y por su apariencia brillante en su estado natural resulta de gran acabado estético para las decoraciones naturales con un toque de “glamour”.

es un material natural trabajado artesanalmente en Indonesia. Está hecho de juncos largos que crecen en el agua, entretejidos y muy resistente a la humedad. El resultado es un tacto muy suave y casi impermeable que repele los líquidos. Muy maleable, permite hacer finos trabajos y por su apariencia brillante en su estado natural resulta de gran acabado estético para las decoraciones naturales con un toque de “glamour”. El Esparto procede de una hierba de la familia de las gramíneas de tallo largo muy resistente a la sequía que suele crecer en terrenos pedregosos y áridos. Característica de Marruecos y del sur de Europa, se recolecta cuando está verde para poder arrancar los hilos de los bordes y tejerlos, trenzarlos y generar el esparto. Al principio tiene un color más verdoso y a medida que se va secando va cogiendo un aspecto más amarillento y tostado. Tiene mucha durabilidad a la intemperie por la gran capacidad de retención del agua y capaz de soportar el desgaste del sol.

procede de una hierba de la familia de las gramíneas de tallo largo muy resistente a la sequía que suele crecer en terrenos pedregosos y áridos. Característica de Marruecos y del sur de Europa, se recolecta cuando está verde para poder arrancar los hilos de los bordes y tejerlos, trenzarlos y generar el esparto. Al principio tiene un color más verdoso y a medida que se va secando va cogiendo un aspecto más amarillento y tostado. Tiene mucha durabilidad a la intemperie por la gran capacidad de retención del agua y capaz de soportar el desgaste del sol. La Palma es una planta que pertenece a la familia de las palmeras, cuyo hábitat natural se encuentra en las tierras calcáreas de zonas cálidas no muy elevadas y a corta distancia del mar. Las hojas tienen que ser trabajadas de manera artesanal, con un procedimiento de secado para lograr ese color característico y posterior escaldado para ganar elasticidad y poder ser trenzadas. Es un tejido natural de gran tradición en el Levante español. VIVIE - TIENDAS Y SHOWROOM

Carrer Gran de Gracia 51, 08012, Barcelona

Plaça Nova 13, 17200, Palafrugell, Girona

https://www.vivieonline.com/

