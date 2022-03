Las enseñas Gambrinus, Cruz Blanca y Oficial Irish Pub ya pueden ofrecer toda la línea de Kachopo King Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 15:55 h (CET) Kachopo King acaba de conseguir un acuerdo para expandir su negocio posicionando sus productos en las cartas de Gambrinus, Cruz Blanca, Irish Pub Oficial. Kachopo King, con un año de recorrido, ha tenido siempre en mente globalizar el cachopo en la hostelería. Desde que lo fundara David Valderrey en Alicante, la compañía no ha dejado de crecer. Prueba de ello son los más de 50 establecimientos en los que se puede encontrar su producto Kachopo King acaba de conseguir un acuerdo para expandir su negocio posicionando sus productos en las cartas de Gambrinus, Cruz Blanca, Irish Pub Oficial.

Murcia, Comunidad de Madrid, Andalucía o Cataluña son solo algunas de las CCAA donde se puede encontrar su producto en carta.

Kachopo King ha conseguido llamar la atención de grandes cadenas en el sector de la alimentación.

Sin embargo, como dice su fundador David Valderrey, "mi única obsesión cuando me levanto y cuando me acuesto es cómo llevar más valor al hostelero tradicional" ofreciendo esta oferta transgresora con cachopos gourmet individuales que traen consigo, también, una férrea campaña de marketing en la que ayudan con marketing segmentado y de influencers a los establecimientos.

Una reunión clave en el Zalacaín

El pasado lunes y en el marco del acuerdo, tuvo lugar una comida en el madrileño y conocido restaurante Zalacaín.

A la cita acudieron David Valderrey en representación de Kachopo King junto a Daniel Cochs, director de negocio de las enseñas Gambrinus, Cruz Blanca y Official Irish Pub, que comentó cómo el producto está generando mucho interés en sus verticales.

"El objetivo de la reunión ha sido conocernos mejor y comenzar desde el principio creando sinergias" explica David.

A la cita también se sumó, Félix Carrilero, propietario de ARGAMBRINUS S.L, donde lleva 8 meses presentándose en la carta el producto con gran éxito.

La mesa se cerró con Raúl Moreno, socio y director comercial de Disconfa, el distribuidor oficial de Kachopo King en la Comunidad de Madrid.

