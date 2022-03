La crisis energética dispara las reformas en el hogar, según Bricopico

El parque de edificios español experimenta la necesidad de renovarse para mejorar su eficiencia, sobre todo desde la aparición de la crisis energética que inició con la subida del precio de la luz y empeoró con el actual aumento en los precios de los carburantes El informe de la plataforma digital habitissimo correspondiente al tercer trimestre del año pasado indica un aumento de las solicitudes de reformas relacionadas a mejoras de la eficiencia energética. Además, destaca un incremento en la instalación de paneles solares, ya que mientras que en 2019 este tipo de solicitudes se ubicó entre las posiciones 70 y 80 en el ranking, en los últimos meses de 2021 alcanzó las 15 primeras posiciones.

"Es evidente la progresión que ha tenido en solo dos años el interés por la utilización a nivel doméstico de este recurso energético (paneles solares), que está cada vez más consolidado en nuestro país y que es reflejo de una mayor conciencia y actitud de respeto hacia el medio ambiente", afirmó Carlos Sanz, director general de habitissimo.

Según la plataforma, a principios de 2021 hubo un incremento de 83% en lo que se refiere a reformas para mejorar la eficiencia energética. En este sentido, algunas de las intervenciones más comunes en el hogar estuvieron destinadas al aislamiento térmico, climatización eficiente y autoconsumo fotovoltaico.

Reformas para el ahorro energético

Se calcula que 25% de la energía de calefacción y refrigeración se fuga a través de las ventanas debido a un cerramiento acristalado incorrecto. Por esta razón, una de las reformas más comunes para asegurar el aislamiento térmico es el doble acristalamiento de ventanas.

Para los inmuebles construidos antes de 1990, que carecen de sistemas de aislamiento térmico de la envolvente, una de las alternativas que han surgido para ofrecer mayor confort térmico es la inyección de lana mineral aislante. El trabajo consiste en perforar pequeños orificios en las paredes e introducir lana mineral con ayuda de un compresor. La ventaja de esta reforma es que también resulta útil para aislar los ruidos.

En el caso de viviendas pequeñas, una reforma frecuente es la instalación de aires acondicionados provistos con bombas de calor. Esta es una de las mejores alternativas para una climatización eficiente.

Otra intervención habitual es la instalación de paneles solares o fotovoltaicos. Algunos de estos dispositivos calientan el agua y otros generan energía aprovechando la luz solar, a largo plazo esto supone un ahorro considerable.

Del mismo modo, algunas personas optan por cambiar los grifos convencionales por grifos eficientes que evitan que se desperdicie agua y al mismo tiempo ayudan a ahorrar la energía que se utiliza en calentarla.

En este sentido, habitissimo indica que las reformas logran promover la incorporación de energías renovables en los hogares a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en casa. Durante los primeros meses de 2021 esto aumentó en más de un 12% con relación al mismo periodo del año pasado.

Adicionalmente, según la plataforma hubo un incremento interanual de más de 206% en la instalación doméstica de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Con esto también se experimentó un auge en la venta de herramientas como taladros eléctricos, martillos, destornilladores, etc. útiles para tareas de bricolaje destinadas a mejoras de eficiencia energética, y un aumento de la popularidad de webs especializadas en bricolaje, herramientas y comparativas de productos como BricoPico.

La Asociación de Fabricantes de Ferretería y Bricolaje (AFEB) asegura que en el 2021 hubo un crecimiento de 20% en el sector Mejora del Hogar, respecto al 2020. Sumado a esto, las cifras de crecimiento de este sector alcanzaron 25,19% en comparación al 2019.

Ayudas a través del Programa PREE 5000

El Programa PREE 5000 está destinado a ofrecer ayudas para la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico, definidos como municipios de hasta 5000 habitantes.

Cataluña abrió a finales de febrero el plazo de solicitud de ayudas del programa PREE 5000 y ha reservado para ello algo más de 5,5 millones de euros. Sin embargo, hay que tener en consideración que las actuaciones subvencionables deberán lograr una reducción de al menos 30% del consumo de energía primaria no renovable que deberá constatarse con el certificado de eficiencia energética previo y posterior a la rehabilitación del inmueble, tal como indica la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE). En caso de no alcanzar ese 30%, no se podrá recibir la ayuda.

En el marco del programa es posible llevar a cabo reformas de varios tipos, aunque existen tres ámbitos principales: mejorar el consumo interior de los edificios, modernizar sus elementos y proteger sus fachadas.