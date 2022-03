Italy Coffee Tea Store y Piadina Leggera Italia inician su introducción en el mercado internacional

Ambas franquicias son conceptos de negocio de restauración de pequeñas dimensiones. Por una parte, Piadina Leggera Italia está especializada en la venta de piadinas italianas en formato take away y, por otra parte, Italy Coffee Tea Store se centra en la venta de cápsulas de café, tisanas, chocolate y té llegando hasta los 200 tipos de bebidas saludables Piadina Leggera Italia se presenta como un negocio de hostelería de nueva implantación que permite la modalidad take away convirtiéndolo en un negocio altamente rentable gracias a que no necesita un alto grado de inversión.

El principal punto fuerte de las piadinas es que las bases con que se elaboran son de trigo o espelta y, por tanto, se trata de un alimento muy completo. Su base es redonda, tiene dos diámetros de circunferencia y es elaborada de forma artesanal, lo cual la convierte en un comida única, altamente sabrosa e inconfundible al paladar. Asimismo, al incorporar a Piadina Leggera Italia los servicios de Italy Coffee Tea Store es posible servir y vender hasta 200 tipos de cafés, tés, tisanas y chocolates típicos italianos. Estas bebidas son compatibles con los diferentes tipos de cápsulas y también pueden ser vendidos a granel. Estos productos ya están presentes en miles de locales, hogares y empresas en Italia.

Del mismo modo, la mencionada base de la piadina es muy fina y fácilmente manipulable. Además, es baja en carbohidratos y, por tanto, se trata de un alimento de los denominados Low Carb permitiendo que, junto a su delicioso contenido, sea considerada una comida ligera y completa. Hay diferentes tipos de piadinas entre las que se encuentran saladas, dulces, veganas, con embutidos o con quesos típicos italianos. La preparación de este tipo de alimentos es sencilla y se puede realizar en tan solo dos minutos en una plancha logrando así una reducción considerable del coste energético.

En términos comparativos con las pizzas, la piadina es mucho más saludable, nutritiva y fácil de preparar, lo cual permite una reducción en la cantidad del personal necesario, el tiempo requerido y el coste total para su elaboración.

En relación con estos últimos aspectos, algunas de las ventajas añadidas de este modelo de negocio es que el local en el que se decida implementar una de las franquicias de Italy Coffee Tea Store y Piadina Leggera Italia no será necesaria ni una salida de humos ni un cocinero, pues el local puede ser regentado por una única persona, aunque sería ideal contar con un apoyo especialmente en las horas punta de trabajo.

En el caso de las capsulas compatibles, también son una fuente de beneficios interesantes, ya que son compatibles con las cápsulas de Nespresso, Dolce Gusto y Lavazza, entre otros.

La exclusividad de los productos comercializados por ambas franquicias permite obtener unos ingresos recurrentes de forma mensual, una elevada fidelización de los clientes y un coste de la operación de negocio baja. Asimismo, si el emprendedor que decide franquiciarse es de los primeros de la zona en hacerlo puede ser nombrado delegado comercial y obtener ingresos extras por apoyar la gestión de otros locales.

Piadina Leggera Italia ofrece información completa a quien lo solicite y también la posibilidad de transformar un negocio ya operativo en una de sus franquicias. Del mismo modo, dispone de exposiciones para probar los productos en tiendas de ventas y herramientas de marketing para facilitar la introducción y la venta.

Es posible abrir una franquicia de Italy Coffee Tea Store y/o de Piadina Leggera Italia en cualquier parte del mundo.

Contacto: info@italycoffeeteastore.com 0034 673366528

