Inicio del fin de las carencias de los préstamos ICO a las empresas, por Mindhead Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 13:00 h (CET)

En marzo de 2020 el Gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), puso en marcha la adjudicación de créditos a empresas y autónomos con el fin de mitigar el impacto económico sufrido debido a la pandemia.

No obstante, los 24 meses máximos correspondientes al periodo de carencias está a punto de finalizar, por lo que las empresas deben comenzar a amortizar la deuda.

Para muchas compañías, esto se ha vuelto un problema, especialmente para aquellas con un alto grado de endeudamiento. Aun así, existe la posibilidad de que con ayuda de expertos como los de Mindhead, se pueda hacer frente a la deuda.

Empieza el término del periodo de carencias de los préstamos ICO Los dos años máximos del periodo de carencia de los préstamos ICO a las empresas están a punto de finalizar. Durante este periodo, las compañías que obtuvieron el crédito solamente debían pagar los intereses, pero con el fin de las carencias, ya deben ir preparándose para asumir el pago completo del préstamo.

Para muchas empresas que no han podido recuperarse de la crisis provocada por el Covid-19 desde 2020, cumplir con esta obligación se ha vuelto cada vez más complicado. Una situación que puede ser todavía peor para aquellas cuyo endeudamiento es considerablemente alto.

Si bien hay empresas que están listas para asumir el compromiso, y las entidades esperan un buen comportamiento general de la cartera avalada, no se puede pasar por el alto el hecho de que el inicio del fin de las carencias también ha despertado mucha preocupación.

¿Qué hacer ante la inminente necesidad de hacer frente al pago de los préstamos ICO? Las compañías que hayan solicitado el préstamo con aval público entre los meses de abril y junio de 2020 serán las primeras en encarar el pago de la deuda en el segundo trimestre de este año. Ante esto, las compañías con dificultades de liquidez tienen distintas salidas. Lo ideal sería buscar con urgencia la asesoría de expertos financieros que puedan ofrecer soluciones estratégicas para encarar el compromiso. Una buena opción en este momento se encuentra en Mindhead, una compañía dedicada a la consultoría estratégica para empresas.

A través de ellos, tanto compañías como autónomos pueden obtener liquidez en medio de la crisis. La firma se encarga de hacerlo posible ofreciendo asesoramiento de reorientación de empresas, dando soporte CEO, estrategias para aumentar ventas, apoyo para la internacionalización e incluso búsqueda de financiación a través de proyectos de Subvención Pública.

Si bien el pago de los préstamos ICO parece ser inminente, aún hay tiempo para hacer lo necesario y cumplir con la obligación. Claro está que como se mencionó anteriormente, hará falta la ayuda de expertos y, en ese sentido, Mindhead puede ser una solución acertada.



