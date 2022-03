La importancia de invertir en comunicación profesional para empresas de todos los tamaños, por Clover Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 13:05 h (CET)

Hay muchos gerentes que suelen pensar que las estrategias de comunicación son únicamente viables para las compañías grandes. Sin embargo, esto no es cierto y mucho menos exclusivo de entidades consolidadas. Los pequeños negocios también deben invertir en diseñar buenas estrategias para construir y garantizar intercambios con sus colaboradores y clientes.

Para lograr captar una mayor cantidad de clientes efectivos, es necesario que las pequeñas empresas también estructuren un plan de comunicaciones que les sirva como apoyo promocional de sus productos o como pilar en la mejora continua de sus procedimientos.

La agencia Clover recomienda que toda estrategia de comunicación profesional parta de las particularidades de la marca, para que así el plan se construya desde una visión única y personalizada que afiance lazos más estrechos entre las personas con las que se relaciona la compañía.

La comunicación hace parte de la naturaleza humana La relación comunicativa que existe entre humanos es orgánica y automática, es vital para la construcción de vínculos cercanos y es el punto de partida para la creación de las comunidades sean familiares, territoriales o virtuales. Para el ecosistema organizacional, el éxito en la competitividad y productividad se cimienta en la comunicación efectiva entre miembros, colaboradores externos, otras organizaciones, clientes y el entorno del mercado. Una empresa correctamente posicionada, con un flujo de ventas alto y que goce de la lealtad de sus clientes y su personal, ha entendido de antemano que la comunicación interviene en cada proceso o posición donde se encuentre una persona involucrada.

Garantizar la productividad y la competitividad a través de la comunicación Toda la información e intercambios que se comparten desde la comunicación a nivel empresarial están encaminados a mejorar procesos, a favorecer el crecimiento y a construir una reputación positiva para las compañías. De ahí que las estrategias que se construyan para modelar una comunicación profesional efectiva en las empresas se adecúen de manera personalizada a sus historias e intereses en la divulgación de contenidos específicos. Conocer y sistematizar esas características tan íntimas no es tan sencillo como parece. Por este motivo, muchas compañías acuden a expertos para que les asesoren en el diseño y puesta en marcha de sus planes de comunicación.

Clover está dispuesta a ofrecer todo el acompañamiento necesario en la idealización e implementación de estrategias de comunicación profesional, buscando que las compañías, sus colaboradores y sus clientes, establezcan lazos fuertes y duraderos que permitan un mayor crecimiento y posicionamiento en el mercado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.