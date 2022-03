El libro Estilo de vida saludable es la mejor obra de la Dra. Paloma Pérez del Pozo

Como una auténtica píldora de salud que da consejos para atacar a todos los factores de riesgo de cualquier enfermedad crónica, se puede encontrar el libroEstilo de vida saludable.

En un plazo de varios meses, siguiendo las indicaciones que da la autora en su obra, se puede notar la mejoría en la salud y se pueden prevenir muchas enfermedades.

La Dra. Paloma Pérez del Pozo explica que estuvo enferma de coronavirus y que la hospitalizaron con neumonía bilateral. Había contraído la enfermedad porque su sistema inmune estaba flojo. “Se me ocurrió seguir un plan de alimentación para potenciar mi sistema inmune y, a los tres meses, estaba completamente curada. Me hicieron un estudio de inmunología en el hospital y salieron perfectos todos mis análisis. Con esta dieta, gané la batalla al coronavirus y me curé sin ninguna secuela“, comenta la autora, haciendo referencia al plan de alimentación que describe en su libro.

Las dos partes del libro Estilo de vida saludable Una primera parte donde se explica con detalle los hábitos saludables como la alimentación sana, las propiedades y beneficios de los alimentos, la higiene alimentaria, los requisitos para hacer una buena compra y selección de alimentos. Los beneficios del ejercicio físico, con una descripción de los deportes. Ejercicios de gimnasia, yoga y pilates para casa y sus beneficios e indicaciones. Los requisitos necesarios para conseguir un sueño saludable y una buena salud mental y sexual. Medidas para el consumo adecuado y correcto de medicamentos y para protegerse ante las temperaturas extremas.

La segunda parte del libro estilo de vida saludable describe la aplicación de los diferentes hábitos saludables para prevenir y curar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas, genitourinarias, afecciones del aparato locomotor, nerviosas, mentales, cáncer, infecciones, alergias, dermatológicas, oculares, auditivas, bucales, intoxicaciones por tabaco, alcohol y drogas de abuso y medidas de seguridad para protegerse en caso de accidentes domésticos y de tráfico.

Es un libro de aproximadamente 600 páginas que se divide en 22 capítulos, en la primera parte, y en 21 capítulos, en la segunda parte.

Múltiples formatos disponibles El libro se puede adquirir en formato e-book por solo 5 euros en Amazon y en la página web de la editorial Mandala. También está disponible formato papel con imágenes en blanco y negro y en color en Amazon, La Casa del Libro y varias librerías de España.