En medio del MWC22, startups lanzan la campaña #HelpUcrania para ayudar a los profesionales IT cranianos

miércoles, 16 de marzo de 2022, 13:47 h (CET) Las Tech startups lideran una iniciativa social para ayudar a los perfiles IT ucranianos que han tenido que abandonar su país, a encontrar oportunidades profesionales sin beneficio económico para la organización. Compañías del sector Tech como TalentFY, Cooltra, Belvo, Psonríe, Cuideo, MOBs, GoodNews, Columat, Proppos, Discoverfy.io, Method Logistics, Swapay, Cleverea, MiCuento, Refruiting y los tech investor Manuel Mates, Ignacio Rusad y Joan Mas van a impulsar a esta iniciativa La Tech startups al MWC dicen NO a la guerra. De la mano de TalentFY y otras compañías del sector startup, nace esta iniciativa social que permitirá gestionar oportunidades laborales para los profesionales del área IT que hayan tenido que dejar Ucrania a causa de la situación actual.

Según cifras de la ONU el conflicto en Ucrania deja más de 520.000 refugiados, cifra que se prevé siga aumentando exponencialmente en las próximas horas. De acuerdo a datos del INE, la comunidad ucraniana en España llega a ser de alrededor de 112.000 personas, con lo que el país

espera una masiva llegada de ciudadanos ucranianos. De este modo, España empezará a trabajar en procesos para facilitar los trámites de extranjería ante este dramático éxodo.

Frente a esta situación, TalentFY trabajará con recruiters nacionales e internacionales como VanHack y también ucranianos como PSR Company, GlobRecs o DNA325 para ayudar en los procesos de selección y en la recolocación de perfiles profesionales, junto a la Cambra bilateral de Ucrania y España y también con organismos públicos españoles para facilitar los procesos de documentación y contratación en España.

Las empresas ofrecen su apoyo a la gente de Ucrania y están dispuestas a conectarse con el talento de Ucrania a través de esta iniciativa liderada por TalentFY. Los participantes también están ofreciendo ayuda de muchas maneras: Psonríe se une al manifiesto para ofrecer sesiones de psicología y apoyo emocional a los nuevos empleados después de superar el clima de guerra que se vive en Ucrania. MOBs ofrece una donación de los beneficios obtenidos en el mes siguiente a Hambrecero.es, ONG. GoodNews está donando todas las ganancias obtenidas en sus esquinas en las ventas de café a la Cruz Roja de Ucrania. Otros como Cuideo, Belvo, Columat,

Proppos, SwaPay, Refruiting, Discoverfy.io, Method Logistics, Cleverea & MiCuento se han sumado al liderazgo de esta iniciativa para rechazar la invasión y brindar confianza al pueblo de Ucrania.

El sector de las startups se juntan desde diferentes campos para ayudar al pueblo ucraniano, como lo dice el CEO de TalentFY Santi Molins "Ante esta situación tan desafortunada, nuestro sector se une para que así como día a día damos soluciones en nuestros mercados, hoy aportemos un grano de arena y apoyemos a quienes han tenido que dejarlo todo y huir de la guerra en Ucrania".

Acerca de TalentFY

TalentFY es un marketplace entre empresas y reclutadores freelance que ayuda a las organizaciones a encontrar a sus candidatos IT. La startup de Barcelona cerró una ronda Seed de 300.000 euros en septiembre de 2021 y trabaja con clientes como MiCuento, Cleverea o Paack y también con corporativos como Telefónica o Fluidra.

