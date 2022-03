¿Cómo saber el valor real de una vivienda?, por RealAdvisor Emprendedores de Hoy

Teniendo en cuenta que los precios mutan en virtud de variables que se movilizan constantemente, revisar con frecuencia los valores en los que se tasan ciertos bienes es necesario debido a la volatilidad que hay en el mercado inmobiliario.

Cada persona cuenta con una estrategia particular para calcular la tasación de los inmuebles que ofrecen a la venta y aun así, pueden ser susceptibles a desfases de precio que no necesariamente corresponden a la realidad. Apoyándose de una herramienta de cálculo con tecnología punta, RealAdvisor, permite conocer el valor real de una vivienda gracias a un preciso diagnóstico en tiempo real sobre las características del mercado de la vivienda en cualquier zona de España. Con esta herramienta, agentes inmobiliarios, vendedores independientes y personas en general, tienen la posibilidad de tasar una propiedad por su cuenta y diseñar ofertas atractivas para sus compradores.

Comparador de viviendas preciso y actualizado La tecnología de valoración automatizada con la que trabaja RealAdvisor está diseñada desde una comparación de metadatos basado en miles de transacciones inmobiliarias que se realizan en España a diario. La compañía utiliza un programa de regresión estadística en forma de inteligencia artificial que no requiere de interacción humana, por lo que el riesgo de errores en el cálculo es mínimo.

El modelo de valoración en el que se basa el sistema contempla 70 criterios distintos, de los cuales 20 corresponden al estado de la propiedad y 50 a la calidad de la ubicación. Después de la revisión de los criterios, el sistema compara rápidamente miles de viviendas similares vendidas en los últimos meses, para determinar su valor en el mercado. Esta tecnología se optimiza constantemente, lo que garantiza valoraciones más precisas y actualizadas.

Asesoría personalizada Además del proceso requerido para tasar una vivienda, RealAdvisor ofrece un acompañamiento experto a las personas que deseen aliarse con corredores de confianza y de esa manera incrementar la posibilidad de vender su inmueble. La herramienta que ofrece la compañía, también cuenta con varios métodos de tasación y su equipo estará siempre dispuesto a brindar una asesoría personalizada, que permita determinar cuál de ellos es el más apropiado para calcular los precios de venta de la propiedad que desea ofertarse.

De esta manera, la compañía invita a agentes inmobiliarios, vendedores independientes o cualquiera que desee ofertar su propiedad, a que utilicen la herramienta gratuita de tasación inmobiliaria y el plan de asesoría, con el fin de sacar el mejor provecho de la transacción que realicen con su inmueble.



