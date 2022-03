Las nuevas tecnologías han de garantizar la privacidad y el uso ético de los datos Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 12:39 h (CET) El incremento de medios de pagos digitales conlleva que las entidades financieras sigan garantizando los derechos de los clientes en cuanto a la privacidad y uso ético de los datos. GDS Modellica en su enfoque integral en la gestión de riesgos garantiza la privacidad de los datos de los clientes, así como la ética en su uso La revolución digital ha cambiado los hábitos y las formas de relacionarse de la sociedad. La tecnología ha transformado el mundo a un ritmo insólito y así seguirá; si bien, es clave recordar que detrás de los usuarios y potenciales clientes no hay máquinas sino personas. El acceso a las entidades financieras y a los diferentes servicios financieros ha mejorado notablemente gracias a la superación de ciertas brechas físicas y a una mejor gestión integral de los servicios orientados al cliente que apuestan decididamente por la personalización y la mayor rentabilidad. Facilitar las gestiones, a través de la red, es una realidad, pero también lo es garantizar y asegurar que se cumplen los derechos de los clientes. La tecnología en sí no es un problema, la cuestión está en utilizarla bien y facilitar con su uso las tareas, gestiones o servicios.

En un entorno cada vez más digital e inmediato, las empresas y entidades financieras tienen el deber ético y normativo de garantizar la gestión de la seguridad y privacidad de sus clientes. La protección de datos es ineludible. Los datos bancarios son datos personales, en concreto son datos de tipo económicos, financieros y de seguros. Los bancos y entidades financieras al manejar datos de carácter personal han de cumplir obligatoriamente la LOPDGDD y el RGPD para garantizar la integridad de sus clientes y que sus datos no son objeto de cesiones sin consentimiento.

La privacidad de los datos es una cuestión crucial en la banca, los clientes ocupan un espacio prioritario al situarse en el epicentro de las gestiones, sus datos personales siempre han de usarse siguiendo la norma y de manera ética para ofrecer unos servicios eficaces, ágiles y seguros.

Las entidades financieras han de cumplir con la norma, de ahí la necesidad de realizar protocolos de identificación y comprobaciones mínimas en función del usuario o la actividad. En concreto, se exige una correcta identificación de los clientes ya sea persona física o jurídica y en segundo lugar la justificación del origen lícito del dinero de sus clientes. Los servicios de banca online ofrecidos por las entidades financieras cuentan con páginas web que cumplen los requisitos de seguridad y cifrado para la protección de datos de cuentas bancarias, también incluyen textos exigidos por la normativa y la ley que regula la venta de productos y la prestación de servicios a través de Internet, LSSI-CE.

Las empresas fintech y los bancos emplean los datos autorizados de los clientes para ofrecer un acceso más fácil e inclusivo al crédito, la gestión financiera personal, las billeteras digitales y los servicios de pago. La confidencialidad de los datos hace referencia al secreto bancario mediante el cual las fintech y otras organizaciones financieras protegen toda la información económica relativa a sus clientes. El secreto profesional garantiza no compartir la información de clientes con terceros y siempre cumpliendo los límites y obligaciones que establece la ley y la colaboración con la justicia. Una confidencialidad que se garantiza tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Las entidades financieras tienen el deber ético de garantizar la defensa de la seguridad y privacidad de los datos de los clientes, ambas palancas son claves para mantener la confianza de los usuarios y clientes. La tecnología, por lo tanto, es un medio y su uso debe ser ético y cumplir con la normativa. Su implantación y uso no debe violar la seguridad, ni la libertad individual.

Desde GDS Modellica manifiestan que “a medida que la digitalización aumenta, la necesidad de proteger los datos personales permanece inmutable. Las instituciones financieras deben adaptarse a nuevas formas de evaluar riesgos, personalizando sus pilares en la toma de decisiones acorde a los nuevos contextos sociales y las necesidades crediticias. En nuestra labor de gestión riesgo de créditos", afirma Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, “cumplimos y garantizamos la privacidad, seguridad y buena gobernanza de los datos. El cumplimiento de la norma, la ética y la seguridad en materia de protección de datos son palancas imprescindibles para prevenir y combatir el riesgo”.

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conseguir ahorros en la factura de calefacción mediante la medición individual del consumo Nace la 1ª plataforma para que las mujeres puedan encontrar los mejores profesionales de la salud femenina Alfio Bardolla reúne en un evento a los formadores más prestigiosos de educación financiera ¿Pensando en reponer el estuche? Megacity dispone de todo el material escolar necesario Más de 230 viviendas de Pol ya tienen Internet ultrarrápido