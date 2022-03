Mayoristas Informática actualiza su revista online, adaptándose a los nuevos tiempos Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 12:27 h (CET) La plataforma líder en la comunicación canal IT pretende difundir unos contenidos más categorizados a sus lectores profesionales, ayudar a los distribuidores a encontrar el mayorista de informática que mejor se adapte a su negocio y, por último, incrementar la visibilidad online de sus anunciantes apostando por una comunicación del máximo nivel, utilizando el formato video y creando programas de TV en directo con las personas más influyentes del mercado Mayoristas Informática nace en 2010 como medio digital dirigiéndose a los profesionales y los distribuidores de informática para, principalmente, ayudar a los distribuidores a encontrar el mayorista de informatica que mejor se adapte a su negocio. La clave del éxito durante estos años ha sido dar siempre información veraz y muy útil para el desarrollo del negocio de sus lectores. Estas premisas han permitido tener una base de suscriptores de 20.500 profesionales que reciben las noticias más destacadas del sector todas las semanas.

Con la nueva actualización de la web y adecuación a las últimas tendencias de formatos de comunicación, el medio de comunicación tiene como objetivo seguir siendo líder en visibilidad en el canal, continuar con la base de suscriptores más amplia y permanecer publicando contenido amplio e inmediato, además de seguir ofreciendo la más completa información dentro del canal.

El video y la categorización de las publicaciones, grandes protagonistas

Para lograrlo, la revista digital se apoyará en nuevos formatos, concretamente otorgando una mayor relevancia al video. También apostará por una rigurosa y específica categorización de la información, con la idea de que cada lector se informe de forma sencilla y rápida sobre aquellos temas que más le interesen en cada momento. Ya sean noticias, acuerdos, lanzamientos de productos o de nuevas tecnologías relacionadas con el mundo del hardware, del software, la seguridad, los sistemas o las telecomunicaciones. Así como sobre aquellas publicaciones que se hagan eco de eventos, noticias del sector gaming o del mundo de la impresión.

Por otra parte, y si bien las bases en la que se asiente Mayoristas Informática para lograr el éxito continuarán siendo las mismas, el líder del sector de la comunicación del canal IT también ha presentado nueva imagen corporativa. Ésta refleja, con clara visión de futuro, sus diferentes valores: información, visión comercial y adaptación al cambio. En definitiva, un nuevo capítulo que se refleja en un nuevo logotipo, una nueva línea gráfica y también una renovada página web.

La rentabilización de las campañas de los anunciantes, objetivo de Mayoristas Informática

“Hemos decidido hacer una gran apuesta de renovación, adaptándonos a las nuevas tecnologías, pero teniendo muy presentes las formas actuales de consumo de la información por parte de los profesionales del sector. En definitiva, a partir de ahora gran parte de nuestro esfuerzo se centrará en lograr que las campañas de nuestros anunciantes sean lo más rentables posible, potenciando el contenido de nuestra interfaz con la información más adecuada, así como el formato idóneo en cada momento. Reflejando, a la vez, el avance de nuestro sector y nuestro claro ajuste a los nuevos tiempos”, comenta Manuel Montaner, CEO de Mayoristas Informática.

