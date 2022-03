Nuevas tendencias para cocinas 2022 según Guialmar Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 11:07 h (CET) La cocina es un área que cada vez cuenta con más funcionalidad en la vivienda. Por ello, es importante cuidar tanto la estética como la funcionalidad de esta estancia, para sacarle el máximo partido a la vez que se encuentra un espacio moderno e innovador. Conocer de la mano de Guialmar, empresa fabricante de cocinas de vidrio y acero inoxidable, las nuevas tendencias para cocinas en este 2022, y empezar con la reforma Antes de empezar con cualquier reforma, es importante tener en cuenta tres puntos claves: contar con un equipo de profesionales que sean capaces de plasmar las ideas y asesorar durante todo el proceso, utilizar materiales de calidad, y estar al tanto de las últimas tendencias. Es por esto, por lo que es imprescindible descubrir cuáles son las últimas innovaciones en diseño de cocinas y hacer de este espacio, un área moderna y funcional.

Cocinas abiertas al salón

Para ganar espacio y dar mayor sensación de amplitud, los consumidores se decantan cada vez más por cocinas abiertas al salón. Para conseguirlo, en muchas ocasiones solo hace falta derribar muros y tabiques, aunque cada vez más se apuesta por la instalación de separadores de vidrio templado. Gracias a sus múltiples ventajas, Guialmar, empresa fabricante de cocinas de vidrio y acero inoxidable, destaca que “son elementos que permiten contar con una amplia visibilidad a la vez que mantienen al salón alejado de los olores y humos de la cocina”.

Isla de cocina

Las islas de cocina se han vuelto una tendencia en auge en los últimos años. Gracias a su capacidad de almacenaje y su elegancia, permiten tener un espacio extra para trabajar, cocinar o reunirse con la familia. Sin duda, es un elemento que no puede faltar en una reforma de cocina para este 2022.

Colores Monoblock

Pensar que utilizar un solo color iba a ser tendencia, hace algunos años se hubiera puesto el grito en el cielo, pero “ahora se abren paso las cocinas decoradas con un solo color”, resaltaGuialmar. Los colores que más se llevan para este año son los terrosos, y como siempre el elegante color blanco.

Forrados de paredes y encimeras de vidrio

Para lograr una cocina realmente moderna, lo último en paredes, encimeras y suelos, es el forrado con vidrio. Este material, permite crear una estancia con materiales de calidad y un toque personal, ya que puedes elegir bonitos estampados e incluso personalizarlo con fotos y diseños originales.

Muebles sin tiradores

Para lograr una cocina con estilo minimalista, cada vez se opta más por la combinación de encimeras finas y la ausencia de tiradores en cajones y armarios.

Última tecnología

Gracias a la innovación tecnológica, el mercado cuenta con numerosos robots inteligentes que facilitan el día a día, y si vas a realizar una reforma de cocina, no tiene ningún sentido hacer una estancia más funcional sin cambiar los electrodomésticos por unos más modernos y funcionales. En este punto, entran las campanas extractoras encima de la isla de cocina, sin necesidad de tener conductos al exterior; robots para cocinar, que permitan tener más tiempo para otras cosas sin renunciar a una comida sabrosa; o grifería inteligente, que solo se active a través de sensores cuando las manos estén debajo.

“La clave para una cocina moderna y a la última es contar un espacio en armonía con el resto del hogar, que facilite las tareas y permita ahorrar tiempo”, finaliza Guialmar.

Guialmar es una empresa de Madrid fundada en 2004, especialista en la fabricación de cocinas de vidrio y acero inoxidable para la decoración y reforma de todo tipo de hogares.

