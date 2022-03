¿Qué modelo osteopático se enseña en España?, por Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 11:43 h (CET)

La osteopatía es una profesión del ámbito de la salud que ha sido reconocida como tal por diferentes países de la Unión Europea, siendo el estudio de esta ciencia lo que equivaldría a una licenciatura. No obstante, en algunos países de la UE todavía no regulan de forma adecuada la formación en esta disciplina sanitaria, tal es el caso de España, por lo que surge la pregunta de cuál es el modelo osteopático que se enseña en España.

Como respuesta al interrogante, puede ser difícil encontrar una institución académica como el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada que enseñe el modelo osteopático dictado por la Norma Europea. En este sentido, el estudiante debe asegurarse de que el centro de aprendizaje siga la normativa vigente y se integre a un registro profesional como la Organización Colegial de Osteópatas de España.

¿Cómo es la formación en osteopatía impartida en España? La Norma Europea EN 16686:2015 sobre “Prestación de asistencia sanitaria en osteopatía” establece cómo debe ser la enseñanza de la osteopatía en Europa. En este documento publicado en el BOE de 21 de enero de 2016, se exponen los estándares y dos tipos de estudio. En el tipo I la formación mínima debe ser de 4800 horas presenciales, que pueden o no ser equivalentes a 240 créditos ECTS. Al menos 60 de estos deben ser de la formación del segundo ciclo, lo cual es equivalente a Grado + Máster. Asimismo, debe incluir al menos 1000 horas de prácticas clínicas debidamente supervisadas. Para realizar estos estudios es necesario que el estudiante sea bachiller o tenga un título equivalente a este.

La segunda modalidad es para profesionales que ya cuenten con un título universitario en Ciencias de la Salud. En esos casos el programa que deben cumplir debe ser de mínimo 120 ECTS de osteopatía o 1500 horas de clases presenciales. En las prácticas se deben incluir al menos 1000 horas.

¿Dónde estudiar osteopatía en España? El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada es uno de los centros más reconocidos y destacados en España por ofrecer formación de osteopatía, con estudios adaptados a la Norma Europea. Su programa de Graduado en Osteopatía incluye 54 módulos presenciales. Además, cuenta con soporte online, clases grabadas y trabajos en casa.

El equipo docente está formado por especialistas de medicina, psicólogos y osteópatas profesionales que cuentan con más de 23 años de experiencia en la docencia. Para poder optar por esta formación es necesario ser bachiller, tener formación parasanitaria o en su defecto, presentar un examen de admisión.

Este programa de formación se realiza en 4 años e incluye 240 ECTS. Por su parte, el máster de un año incluye 60 ECTS y los doctorados pueden tener una duración de uno a dos años con 60 o 120 ECTS. También cuentan con cursos de posgrados especializados en osteopatía. Cada nivel incluye prácticas clínicas con pacientes reales.

Una formación académica de calidad es el primer paso para ejercer la profesión.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.