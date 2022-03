La franquicia líder SAPPHIRA PRIVÉ empieza el 2022 con 10 nuevas aperturas en España Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 10:03 h (CET) El grupo líder en centros médico estéticos Premium presente en Estados Unidos y Europa continúa su exitoso desarrollo en España con nuevas clínicas La reputada y consolidada marca de estética y belleza Sapphira Privé continua su imparable expansión en España con 10 nuevas aperturas durante el primer trimestre del año y varias firmas en trascurso de cierre. Estos nuevos centros se ubicarán a lo largo del territorio nacional, incorporando a la red a emprendedores con experiencia en el sector y pequeños inversores que buscan sumarse a este sector en auge.

Las ubicaciones de los nuevos Sapphira Privé van desde Sant Cugat del Vallés pasando por La Coruña, Mijas (Málaga), Sevilla (Centro), Teruel, y varias unidades en su comunidad de origen, Madrid: La Latina, Boadilla del Monte, Coslada, Tres Cantos y Pozuelo de Alarcón.

Una de las principales razones del elevado incremento de unidades de Sapphira Privé se debe a las condiciones de licencia que ofrece el grupo, la central franquiciadora destaca que ”somos la única franquicia del sector en ofrecer un modelo de negocio sin canon de entrada, ni pagos mensuales por mantenimiento de marca corporativa ni ratios de facturación. Ponemos a disposición de emprendedores e inversores un formato sin competencia, con servicios de estética no invasiva facial y corporal y medicina estética.” Además, añaden que: “Otorgamos toda la imagen corporativa del reconocido y experimentado grupo de forma gratuita para que los franquiciados puedan diseñar su propia página web y redes sociales con el objetivo de facilitar la implantación y captación de clientes.”

En conclusión, Sapphira Privé se ha consolidado como un modelo con condiciones especiales, dando las prestaciones de un modelo de franquicia tradicional como, por ejemplo:

Cesión de la imagen corporativa de un grupo con más de 70 unidades en España y amplia presencia internacional.

Aparatología electro-estética de última generación con precios especiales por sus condiciones de fabricante: acceso a plan renove en el futuro.

Soporte y asesoramiento en la implantación y búsqueda de local.

Formación inicial para el uso de la aparatología Sapphira Privé.

para el uso de la aparatología Sapphira Privé. Asesoramiento y posibilidad de trabajar con las firmas de cosmética más prestigiosas del mercado.

más prestigiosas del mercado. Apoyo en la búsqueda de financiación con un acuerdo de renting con banco Sabadell. Pero con las ventajas de ser un concepto de licencia: ”Nuestros franquiciados no tendrán ataduras, tendrán libertad para gestionar su negocio, sin obligaciones." apuntan desde la central franquiciadora. Entre las múltiples ventajas de la licencia destacan las siguientes:

No tiene canon de entrada, ni coste de royalty mensual .

. Flexibilidad de comunicación, redes y web propia, elaboración de promociones y acciones de marketing: “Si lo desean les facilitaremos todo el contenido gráfico gratuito, aunque pondremos a su disposición la agencia que gestiona nuestras acciones a nivel nacional.”

