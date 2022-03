Jes Albarrán, madre e influencer, ofrece contenido desde su propia experiencia

La moda y la maternidad no tienden a estar relacionadas porque se tiene en mente la errónea idea de que no se complementan y no pueden existir simultáneamente de forma efectiva.

Jes Albarrán, como madre e influencer de moda, se ha posicionado como referente en el sector. Cuenta con más de 90.000 seguidores en redes sociales y comparte con gran maestría su experiencia mediante lifestyle para inspirar a otras madres sobre la apariencia y la realidad de la maternidad. Su percepción de esta etapa de la vida es diferente y resalta por su identidad y características particulares.

Jes desmitifica falsas creencias sobre la maternidad e inspira a madres de todo el mundo Jes, conocida en redes como formallyjes, llega a suplir un vacío existente en las redes en torno a la sincronía entre lo que significa ser madre y estar a la moda. Seguir las tendencias y tener un bebé en casa no impide en ningún momento que la madre pueda seguir con su estilo de vida, se mime y se cuide a sí misma.

Jes Albarrán lleva 5 años inspirando a mujeres alrededor del planeta para que usen ropa que resalte su tipo de cuerpo y estilo personal. La creadora digital realiza recomendaciones de forma constante teniendo en cuenta diversos factores como la estación del año y las tendencias de la industria textil para lucir vestimenta de vanguardia.

Ser madre es un proceso de la vida que no desliga a la mujer del sentido de la moda, lo fashion y el buen gusto, por lo que encontrar indumentaria chic que sea elegante y refleje la identidad de quien la use, es esencial. Jes Albarrán presenta propuestas para todo tipo de ocasión, por lo que es posible hallar la ropa más conveniente para salir un fin de semana, ir a un restaurante e, incluso, estar en casa. Su contenido es reconocido por diversas marcas y empresas, quienes confían en su trabajo para promocionar diversas prendas.

Una creadora de contenidocon criterio propio Jes tiene un criterio bien definido y especializado para encontrar piezas que luzcan y potencien la personalidad de la mujer que las usa. Al haber sido madre recientemente es un ejemplo fidedigno y claro de que el estilo no limita a las progenitoras de expresarse libremente a través del vestuario.

Albarrán cuenta con una página web propia en la que tiene su propia tienda online, donde ofrece desde presets hasta asesorías personalizadas. Asimismo, es experta en entrenamiento para influencers, además de ofrecer masterclass y cursos online para crecer en redes sociales.

La maternidad y la moda pueden estar en armonía cuando se cuenta con especialistas en este tema que inspiran y enseñan sobre tendencias para vestir de forma apropiada en cada situación.