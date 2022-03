La herramienta DoGood permite movilizar a los empleados para cumplir los objetivos de sostenibilidad Emprendedores de Hoy

Cuando se hace referencia a la sostenibilidad en las compañías, son los proyectos a gran escala los que se suelen mencionar o destacar con más énfasis, pero, en realidad, son pocas las empresas que llevan a cabo un plan verdaderamente integral para el desarrollo sostenible.

Muchas empresas incluso cuentan con galardones por haber conseguido sus objetivos en relación con la sostenibilidad, pero su personal, en contraste, apenas conoce qué es un ODS.

DoGood es un software pensado y diseñado precisamente para solucionar esta situación, ya que, facilita a los empleados las herramientas necesarias para contribuir a un modelo de negocio sostenible que, de este modo, puede realmente abarcar a toda la empresa.

¿Cuáles son los beneficios de DoGood? DoGood es una herramienta de software diseñada para involucrar a los empleados en la estrategia de desarrollo sostenible que persigue su compañía. Sus funciones permiten establecer varios mecanismos para incentivar a los empleados a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible con una cuota individual, al mismo tiempo que miden el impacto y el volumen de contribución en las acciones de cada empleado. Contar con DoGood permite además mejorar la reputación sostenible de la empresa.

Con estas herramientas, la empresa puede establecer objetivos de impacto socialmente responsables y realizar a la vez un seguimiento de la contribución que cada empleado aporta a estas metas. Asimismo, el mismo software permite establecer diversas métricas para medir el desempeño de los empleados en relación con estos objetivos, lo cual representa una de sus mayores innovaciones con relación a otros productos de este tipo.

Además, con esta información se pueden desarrollar planes de incentivo, mediante la asignación de cuotas de impacto que cada empleado debe cumplir como meta particular, con el fin de incentivarlos a involucrarse en la generación de un impacto socialmente responsable por parte de la empresa.

La responsabilidad social como una meta empresarial DoGood contribuye al desarrollo ético, sostenible y socialmente responsable de las organizaciones. Además, su propuesta está alineada con las últimas recomendaciones de la Global Reporting Initiative (GRI), uno de los principales organismos independientes que se ocupa de medir el impacto de las empresas en materia de responsabilidad social, que anima a las organizaciones a contabilizar las acciones sostenibles de los empleados en sus Estados de Información no Financiera.

A lo largo de su trayectoria, sus casos de éxito se caracterizan por el visible impacto que han representado en los objetivos de responsabilidad social dentro de sus respectivas empresas. Estos impactos también se traducen en la ingente cantidad de recursos optimizados, como los más de 6.000 kilovatios ahorrados en energía o los más de 1.400 kilos de desechos reciclados, a través de sus iniciativas.

El objetivo detrás de esta empresa es recuperar el valor de lo humano como un aporte para la sociedad, a través de pequeñas acciones que, de forma aislada y por sí solas, pueden no parecer muy representativas. Sin embargo, cuando se suman en un conjunto masivo, pueden llegar a generar un notable impacto que favorezca un cambio social hacia un modelo global mucho más sostenible y, sobre todo, responsable.



