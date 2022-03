Plastecnics apuesta por su gama de productos de TPU y EVA para un amplio sector industrial Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 09:07 h (CET) Su objetivo es ofrecer materiales innovadores y respetuosos con el medio ambiente con todas las garantías de seguridad e higiene, más ecológicos y en línea con lo que el mercado está demandando Plastecnics comercializa el film TPU flexible, que es un poliuretano termoplástico con múltiples propiedades: alta capacidad de amortiguación, resistencia a temperaturas extremas (-40ºC +150ºC), anti-hongos, anti-bacterias, impermeable, cumple la normativa de productos que pueden estar en contacto con alimentos. Los poliuretanos (PU) son atóxicos, antialergénicos y no producen migraciones, por eso son utilizados por todo tipo de industrias, calzado, fabricantes de ropa, puericultura, incluso empresas cárnicas.

Otra línea de productos comercializados por Plastecnics es el film EVA flexible, lavable, reciclable y no es tóxico, también puede estar en contacto con alimentos, tiene infinidad de usos en diferentes sectores como envoltorios de alimentos (Boc'n'roll y Roll'eat), calzado, materiales para mascotas,tapicería interior, toldo, carpa y arquitectura textil, automoción, náutica, camping, confecciones y sector hospitalario. El film EVA flexible es un formato muy solicitado. Se le llama EVA por las siglas de su nombre técnico, etileno-vinil-acetato. Conocido también como (film EVA industrial) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Es un material que no sustituye a ninguno conocido, sino que, por el contrario, lo complementa.

Con estas dos nuevas líneas de productos, Plastecnics pone a disposición de sus clientes, diferentes grosores y formatos para que puedan ser usados a la medida de cada necesidad, dependiendo del tipo de industria y proyecto a realizar

Áreas de actuación

Plastecnics está especializada en la comercialización de plásticos para toda clase de industrias como: química, metalúrgica, tratamiento técnico del agua, alimentación, ortopedia, laboratorio, depuración de líquidos y gases corrosivos, construcción, saneamiento, automoción, audiovisual y moda.

Amplia cobertura nacional

Desde su sede central en Sant Boi (Barcelona) dan servicio a todo el territorio nacional e internacional, además cuentan con una amplia red de representantes y puntos de distribución en toda la península, Canarias y Baleares.

