ZD Zero Defects, 100 % Made in Spain y kilómetro 0

martes, 15 de marzo de 2022, 18:23 h (CET)

Con el paso de los años, los productos con denominación kilómetro 0 tienen cada vez una mayor acogida entre los consumidores. Por norma general, este concepto ha sido relacionado con los alimentos que se producen y se procesan en un radio inferior a 100 kilómetros.

ZD Zero Defects es una marca española de ropa íntima con más de 100 años de experiencia que siempre ha fabricado todas sus prendas en España. El kilómetro 0 forma parte de su ADN de empresa.

Ropa íntima kilómetro 0 hecha en España Creada en el año 1920, ZD Zero Defects mantiene, después de un siglo, el criterio de fabricación artesanal en cada una de sus piezas. ZD solo usa fibras vegetales de primera calidad como el algodón egipcio, el hilo de soja, el algodón ecológico o el hilo de Escocia. Todas estas fibras se someten a un proceso en el que el trabajo manual es la clave para producir piezas únicas.

La proximidad es el principal pilar de ZD. Desde el delicado y cuidado proceso de fabricación y manipulación de las materias, hasta el encajado de cada una de las prendas. Todo ello se lleva a cabo en su fábrica propia situada en Mataró, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona.

Además, ZD sigue un estricto control de calidad en cada una de las etapas de elaboración de las prendas. Esto lo pueden hacer porque todo ocurre dentro de sus propias instalaciones. Sin talleres externos ni mano de obra en terceros países.

La importancia del concepto Made in Spain Al ser una marca de ropa interior de kilómetro 0, ZD es 100% Made in Spain. El personal que interviene en la fabricación es totalmente local, con las ventajas que implica la proximidad del proceso, como controlar la calidad de cada uno de los pasos de la manufactura.

ZD controla la calidad desde la primera fase con el análisis individual de cada una de las materias primas que llegan a la fábrica, hasta las hilaturas, los tejidos, las telas salidas de la etapa de tinte y los materiales auxiliares. Se comprueba meticulosamente todo el proceso de corte y confección, para acabar con el control de cada prenda manualmente, revisando cada uno de los detalles antes de encajarlos para vender.

Todo este control desde la materia prima hasta el producto terminado se lleva a cabo en España por mano de obra española. Es el concepto de Made in Spain, que garantiza máxima calidad.



