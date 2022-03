Preparación de exámenes oficiales de Cambrigde en La Academia de Inglés, en grupo online y en clase particular online o presencial a domicilio Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, muchos jóvenes españoles han decidido trasladarse al extranjero con el objetivo de estudiar y trabajar en un contexto internacional. Al fin y al cabo, en muchos de estos países, es posible encontrar excelentes oportunidades para el desarrollo personal y profesional de las personas.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, es necesario que los aspirantes puedan demostrar su dominio del idioma inglés para aplicar a estas oportunidades. Esto a menudo se comprueba a través de pruebas especializadas como el Certificado de Cambridge. Tomando esto en consideración, lo más recomendable es recurrir a clases de preparación para los exámenes de inglés junto a profesionales como La Academia de Inglés: un centro educativo especializado en la enseñanza de idiomas.

¿Cuál es la importancia del Certificado de Cambridge? Son muchos los retos a los que se deben enfrentar aquellas personas que deciden emprender una aventura en el extranjero para ampliar sus horizontes laborales y personales. Sin lugar a dudas, uno de los más complicados es tener que comunicarse efectivamente en entornos retadores, siendo capaz de hablar, escribir y redactar ideas complejas de forma rápida y precisa.

Con el objetivo de garantizar que los aspirantes estén correctamente preparados para enfrentarse a estos contextos, durante los últimos años, se ha diseñado una amplia cantidad de pruebas para evaluar el nivel de inglés de las personas. En este sentido, en los últimos años, el más completo y demandado por varias instituciones relevantes a nivel internacional ha sido el Certificado de Cambridge, también conocido como Cambridge English Qualifications.

Realizado en varias modalidades para explorar más a fondo el conocimiento de cada individuo en función a su experiencia con el idioma, la prueba está disponible en los niveles Key KET (que evalúa el nivel elemental A2), Preliminary PET (nivel intermedio B1), First Certificate FCE (B2 o nivel intermedio-alto), Advanced CAE (para avanzados con dominio C1) y, finalmente, el Proficiency CPE (para aquellos con dominio nativo C2).

La Academia de Inglés ayuda a preparar los exámenes oficiales de inglés Durante sus más de 40 años de experiencia en la enseñanza efectiva de idiomas, La Academia de Inglés se ha ido posicionando poco a poco como uno de los mejores lugares para preparar certificaciones de inglés como el Cambridge English Qualifications o el IELTS desde apenas cumplidos los 11 años de edad.

A través de un método bastante útil y práctico, los instructores profesionales de La Academia de Inglés han demostrado tener la capacidad de ayudar a cualquier estudiante a dominar todas las habilidades y herramientas necesarias para aprobar el examen. La comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral serán las áreas a evaluar.

En definitiva, formándose para los exámenes especiales de Cambridge o el IELTS junto a grupos profesionales como La Academia de Inglés permitirá a cualquier persona obtener un excelente dominio de dicha lengua extranjera, teniendo la posibilidad de desenvolverse en más de 20.000 universidades, empresas y gobiernos alrededor del mundo.



