Ropa limpia y cero residuos gracias a Natulim

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La jornada de limpieza suele estar supeditada al uso de diversos elementos y agentes que hacen la labor engorrosa, larga y complicada, por lo que encontrar alternativas efectivas y competentes es recomendable.

Ahora, tener la ropa limpia con un detergente ecológico y cero residuos es posible gracias a iniciativas cómo Natulim.

Este revolucionario producto es un detergente ecológico en tiras para la ropa 100 % biodegradable que ha mostrado contundentes y evidentes resultados, por lo que cada vez gana más adeptos y seguidores por su funcionalidad y eficacia.

¿Cómo logra Natulim dejar la ropa limpia con cero residuos? Natulim implementa un poder de limpieza ultraconcentrado e hipoalergénico que se integra en tiras que tienen todas las cualidades de un detergente líquido o en polvo convencional, pero reforzado con componentes amigables con el medioambiente, biodegradables, veganos y libres de crueldad animal. Debido a las propiedades de sus ingredientes, es posible eliminar las manchas más difíciles, restaurar los blancos radiantes y mantener los colores vibrantes.

Este detergente ecológico no hace distinción entre agua fría y caliente, tampoco en sí se trata de una prenda blanca o de color, por lo que su eficiencia es aplicable para todo tipo de telas, texturas, colores e incluso todas las pieles. A todo lo anterior, se suma que es efectivo para dejar la ropa limpia, suave y con olor agradable, por lo que con una sola tira de Natulim se hace todo el trabajo de 3 o 4 productos de limpieza.

Y todo esto en una pequeña cajita de cartón compostable 100 % libre de plásticos.

En qué consiste el proceso de lavado con Natulim El proceso es ágil y sencillo. Consiste simplemente en coger la tira, ubicarla en la lavadora y añadir la ropa. Usar Natulim propicia un gran ahorro, ya que no se necesitan detergentes adicionales, ni suavizantes, ni cepillos de limpieza o utensilios similares, porque la tira sola realiza de forma íntegra todo ese trabajo. Tampoco requiere ningún tipo de lavadora en particular, funciona tanto en lavadoras de carga frontal como carga superior.

Una caja de Natulim pesa menos de 100 gramos y no requiere las grandes cantidades de agua que se gastan en la creación de detergentes líquidos o en polvo. Debido a su composición, tampoco implica mediciones ni derroche del producto.

Esta empresa española dispone de este revolucionario producto que está libre de fosfatos, parabenos, cloro y dioxano. Tampoco tiene colorantes añadidos y el empaque no utiliza ningún tipo de plástico, con lo que se garantiza su factor ambiental. Lluís y David, los creadores de esta marca, ofrecen envío gratuito en toda España (incluso Islas). Además, ofrecen reembolso gratuito del dinero si no se queda convencido del producto.



