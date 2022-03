¿Cuáles son las diferencias entre el leasing y el renting de coches? Emprendedores de Hoy

A lo largo de los últimos años, el alquiler de coches ha vivido un incremento significativo. Esto ha acarreado la aparición de nuevas formas de alquiler con mayores beneficios y adaptadas a los requisitos de los usuarios.

En este sentido, destacan el renting de coches y el leasing, cuyo objetivo final es la compra del vehículo. Por esta razón, para quienes quieran disponer de un coche por un tiempo, pero no desean adquirirlo, la mejor alternativa es contratar el servicio de renting. Una de las empresas que ofrece este servicio es todorenting.es, la cual proporciona una gran flexibilidad durante el disfrute de sus servicios.

¿En qué consiste el renting de coches y el leasing? El renting de coches se puede definir bajo el concepto de “contrato de alquiler” que se celebra entre un particular, autónomo o empresa y una compañía gestora. El propósito de este acuerdo es entregarle al usuario un vehículo nuevo por un tiempo determinado, en cambio,en el leasing el cliente tiene la opción a compra del coche.

Es decir, el cliente puede optar por quedarse con el vehículo al terminar sus cuotas de pago o solicitar uno diferente con un precio equivalente. Otra distinción entre ambas modalidades se relaciona a los gastos de mantenimiento, revisión, reparación e incluso la inspección técnica de vehículos. Estos solo son cubiertos en el renting, mientras que en el otro caso corren por cuenta del arrendatario.

Asimismo, los clientes deben tener en cuenta estas diferencias para conocer cuál de estos dos servicios se adaptan a sus necesidades. Una de las compañías que destaca en el sector de renting es TodoRenting.es, ya que proporciona planes a corto y a largo plazo sin el compromiso de adquirir el vehículo después de finalizado el contrato.

Vehículos en alquiler en el catálogo de TodoRenting.es El renting es la forma de alquiler más común y la que ha captado más clientes debido a las facilidades que ofrece. En este sector, resalta TodoRenting.es por presentar una variedad de opciones para alquilar coches de modelos prácticamente nuevos. Además, buscan adaptar los servicios a las necesidades específicas de los clientes particulares o compañías que necesiten un transporte por un tiempo delimitado. Por esta razón, exhiben tres tipos de renting ajustables a las exigencias del usuario.

La modalidad fija cubre todas las gestiones de uso habitual, no requiere cuota de entrada y añade ventajas fiscales al deducir las cuotas de pago de los impuestos sobre sociedades. En segundo lugar, está el modo flexible que permite adquirir automóviles desde un día hasta 6 meses con beneficios de gestión de multas, asistencia en carretera y vehículo de sustitución. La tercera modalidad es el renting eco que provee coches híbridos y eléctricos. En todos estos casos, esta empresa ofrece atención directa para determinar la mejor oferta de movilidad que necesitan sus clientes.

El renting de coches, a diferencia del leasing, permite el alquiler de vehículos por un tiempo determinado sin tener el compromiso de comprarlos. TodoRenting.es es una compañía que ofrece este servicio con planes flexibles adaptados a las necesidades particulares.



