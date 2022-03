Maxus y Allianz Partners colaboran para ofrecer una alternativa de movilidad sostenible para profesionales Comunicae

miércoles, 16 de marzo de 2022, 07:04 h (CET) La compañía líder en asistencia será el socio preferente de Maxus para el cuidado de su flota 100% eléctrica de vehículos comerciales A partir de 2023 España contará con más de 140 zonas de bajas emisiones, en las que los vehículos con etiquetas medioambientales ecológicas, como la ECO y, muy especialmente, la de 0 emisiones, serán los únicos en poder acceder sin restricciones. Este escenario refleja la evolución de la movilidad en las ciudades, donde no sólo los particulares, sino también los profesionales, estarán obligados a buscar nuevas formas más sostenibles para desplazarse por estos entornos.

En el caso de los vehículos comerciales con etiqueta 0 emisiones, no sólo pueden circular libremente por estas zonas o en episodios de alta contaminación, sino que también cuentan con ventajas como acceso a carriles de alta ocupación VAO, ventajas fiscales, un mantenimiento más económico, un coste por kilómetro un 90% menor aproximadamente respecto a un vehículo equivalente con motor de combustión, además de aportar una imagen de compromiso con el medioambiente a la compañía propietaria del vehículo.

La proyección hacia un futuro más sostenible, integrando a los profesionales como un agente esencial en el desarrollo de las ciudades, han llevado a Allianz Partners, empresa líder en Asistencia y Seguros, y a Maxus, fabricante referente en vehículos industriales, a alcanzar un acuerdo estratégico por el cual todos los comerciales eléctricos de la marca contarán con el servicio de asistencia de la aseguradora.

Maxus es la primera marca china en el segmento de comerciales eléctricos y su previsión es contar con más de 20 modelos electrificados para el año 2025. Maxus ya ofrece en España dos modelos de vehículo comercial eléctrico, el eDELIVER 3 y el eDELIVER 9. Este nuevo acuerdo con Allianz Partners garantiza una asistencia 24/7 los 365 días del año, que facilita la movilidad de todos sus vehículos y de sus ocupantes, incluyendo vehículo de sustitución si fuera necesario.

“Nuestros vehículos Maxus están a la vanguardia tecnológica, 100% eléctricos y con unas prestaciones y calidad de primer nivel. Dada la importancia del servicio de asistencia para el perfil de nuestros clientes, hemos encontrado en Allianz Partners el mejor socio para complementar la oferta de valor de nuestra marca. Allianz Partners, con su propuesta de servicio innovadora y con su red de asistencia, muy comprometida en ofrecer el mejor servicio, nos garantiza que se trasladará la mejor experiencia en asistencia a los clientes Maxus”, asegura Manuel Salvadores, director general de Maxus en España.

Como parte de la estrategia de Sostenibilidad de Allianz Partners, la reducción de emisiones CO2 en las ciudades es una de sus prioridades. “El acuerdo con Maxus contribuye a seguir enfocados en reducir significativamente las emisiones y ser más sostenibles. Tener una perspectiva a corto y medio plazo, que se centre en una movilidad sostenible es un factor decisivo para el futuro”, asegura Cristina Rosado, Head de Movilidad en Allianz Partners, quien añade que “sin duda como primer pilar de nuestro enfoque, debemos impulsar la adopción de vehículos de emisión cero y de baja emisión, así como de combustibles renovables para el transporte por carretera; Maxus ofrece exactamente la solución para conseguir este compromiso”.

Sobre Maxus

La marca Maxus tiene su origen en el Reino Unido y posee una larga trayectoria en el desarrollo y fabricación de vehículos industriales. Actualmente, pertenece al grupo asiático de automoción SAIC Motor, séptimo fabricante mundial de automóviles, y el mayor fabricante de baterías para automoción del mundo.

Maxus ofrece vehículos de alta calidad, robustos y fiables, que se presentan con un amplio espectro de configuraciones de carga que va desde los 4,8 m3 y 865 kg de carga útil, hasta los 12,3 m3 y 1.520 kg. Sus furgonetas incluyen tecnología eléctrica de gran autonomía y diésel de última generación.

El actual marco regulatorio europeo y de los gobiernos locales hacen del vehículo comercial eléctrico una solución real y respetuosa con el medio ambiente para los profesionales del transporte de mercancías.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

