La Unión Europea tiene cargado el pañal Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:36 h (CET) Según reveló un informe del Instituto de Estudios Europeos, rusos y Euroasiáticos (IERES) de la Universidad George Washington en Estados Unidos", los grupos extremistas neonazis ucranianos (AZOV), están financiados, adiestrados y dirigidos por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y otros países de la OTAN. Estos países son los que deben ser juzgados por un tribunal militar por causar un genocidio en Ucrania.

Prueba de la locura de Joe Biden, es que ahora se ve obligado a pedir caridad a otro dictador enemigo suyo de toda la vida, Maduro, y de momento le da la espalda a Juan Guaidó, a quién él postulaba. ¡Qué risa me da! Nos está arrastrando a una guerra que no queremos con un país poderoso en un momento crítico en el que la pandemia nos dejó tocados. Está amenazando a la Unión Europea y al resto del mundo con sanciones si no sancionamos a Rusia. Sanciones estas que tendrán un efecto bumerang para nosotros.

Y como es lógico, Rusia también nos sanciona con medidas mucho más gravosas para la economía mundial. EE.UU. Está sobornando ricamente a países para que se avengan a sus peticiones. Está metiéndonos en una inflación mucho más dura. Y todo esto, para satisfacer sus ansias de poder y salir de su inflación. Lo repito: “Joe Biden es el principal responsable de lo que está pasando en Ucrania y nosotros somos sus cómplices”. Por favor, que quiten a este loco y que venga Donald Trump para arreglar este desaguisado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Osopardismo" La OTAN refuerza su frente oriental mientras la imagen de Rusia se sigue desmoronando. Tal vez Pekín no sea el parachoques más seguro ​El peor Congreso del mundo Urge una Constituyente que reorganice el país, elabore una nueva Carta Magna y ponga punto final a una constitución hecha en dictadura Leer de nuevo a Platón y admirar a Sócrates Me alegro de conservar libros viejos para leerlos otra vez y huir de los telediarios Misterios a resolver por... “Putines” como Putin hay muchos, pero disfrazados. Cada cual busca su bunker ​Más historia, más libertad José Morales Martín