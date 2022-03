Poner en el centro a las familias Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:18 h (CET) El mensaje que lanzaba la Conferencia Episcopal en el arranque de la Semana del Matrimonio, coincidiendo sobre todo con el Año de la Familia “Amoris Laetitia”, celebrada hace un mes y que culminará en junio con el Encuentro Mundial de Familias con el Papa Francisco, pienso acertado, puesto que poner en el centro a las familias significa también erradicar una mirada excesivamente clericalizada de la Iglesia, que distorsiona la realidad de lo que es la vida cristiana, con comunidades que se acompañan en el día a día y encuentran en los sacramentos el alimento para una vida más plena y llena de sentido, en los buenos y en los malos momentos.

La Iglesia católica, dice el Papa, es y está llamada a ser cada vez con más autenticidad una "familia de familias".

