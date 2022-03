La paz no es negocio Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:16 h (CET) Una universidad de Milano sanciona a Rusia prohibiendo estudiar a Dostoyevski. La FIFA, La Fórmula Uno, las Olimpiadas y otras organizaciones deportivas sancionan a Rusia prohibiéndoles participar en sus competiciones. La Federación Internacional felina se ha sumado a las terribles sanciones a Rusia y ha decidido prohibir a los gatos rusos participar en los certámenes. Un concurso europeo excluye a un roble por haber sido plantado por un escritor ruso en el siglo XlX.

Estas y otras tremendas sanciones están desestabilizando la economía de Rusia, haciéndoles meditar al estilo budista... Por eso, en contrapartida, Rusia anuncia que va a suspender el suministro de cohetes a la NASA, subió al triple el precio del gas natural que Europa le compra... Estas y otras insignificantes sanciones que apenas nos harían pupa ¡ya ven!

En fin, todo esto se acabaría si Ucrania cesa en su empeño de entrar en la Otan y desparecen los grupos neonazis, pero EE.UU. no les deja. ¿Y por qué no les deja? Porque para los gringos es un gran negocio. y la paz no lo es. Para ellos el beneficio está en la guerra, pero eso sí, fuera de sus fronteras: que se maten los ucranianos con las armas que le venden a buen precio mientras nosotros nos dejamos manipular. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Osopardismo" La OTAN refuerza su frente oriental mientras la imagen de Rusia se sigue desmoronando. Tal vez Pekín no sea el parachoques más seguro ​El peor Congreso del mundo Urge una Constituyente que reorganice el país, elabore una nueva Carta Magna y ponga punto final a una constitución hecha en dictadura Leer de nuevo a Platón y admirar a Sócrates Me alegro de conservar libros viejos para leerlos otra vez y huir de los telediarios Misterios a resolver por... “Putines” como Putin hay muchos, pero disfrazados. Cada cual busca su bunker ​Más historia, más libertad José Morales Martín