Coworking Bernabéu dispone también de despachos privados y salas de reunión Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 17:48 h (CET)

España es uno de los países con más espacios de coworking a nivel internacional, registrando hasta 500 centros, muchos de los cuales cuentan con salas para reunirse. En Coworking Bernabéu, el sistema de funcionamiento de las salas de reunión es muy sencillo, con una simple llamada se puede reservar una sala para las horas o días que se necesiten.

El servicio incluye los más modernos elementos para presentaciones y teleconferencias, así como consumo de café, agua, papel, impresión, etc., sin necesidad de contratar un mínimo de horas o compromiso de mantenimiento.

Las ventajas de contratar despachos para trabajar Los despachos privados son una alternativa muy atractiva a la oficina tradicional por muchos motivos. En primer lugar, Coworking Bernabéu no solicita fianza, ni obligación de permanencia más allá del mes en curso, la independencia está garantizada, y ofrece un horario muy amplio. Además, están incluidos todos los consumos: calefacción, aire acondicionado, limpieza, café, impresión, escaneado, papel, cabinas insonorizadas y por supuesto, también el uso de salas de reunión.

Lo que se contrata no es un arrendamiento, sino un servicio de oficina completo con libertad y flexibilidad total para el usuario. Todos los meses se renueva el contrato sin necesidad de preaviso ni obligación de permanencia ni pérdida de ninguna garantía porque no se solicita.

La adaptabilidad es otra de las ventajas, dependiendo de la evolución del negocio, el tamaño y las opciones se van optimizando mes a mes a lo largo del tiempo, una variabilidad que permite planificar los diferentes espacios, algo imposible de conseguir alquilando una oficina tradicional.

Los encuentros con clientes y empleados, charlas o entrevistas, están garantizadas porque se incluye el uso de salas de reuniones. Asimismo, el alquiler de despachos incluye acceso a las dependencias y el mobiliario de una oficina bien pensada y equipada.

El alquiler de despachos permite conectar con profesionales de otras empresas, consiguiendo nuevos contactos de clientes y proveedores o simplemente amistades del mismo sector que comparten información.

Toda esta flexibilidad y variedad de espacios posicionan a Coworking Bernabéu como una opción consolidada en el mercado madrileño.

Recomendaciones para elegir un buen alquiler de sala La mejor opción es buscar un espacio de coworking, ya que ofrecen variedad de tamaños de salas y servicios adicionales. También es importante elegir un entorno representativo que ofrezca una buena imagen al evento y que esté ubicado en una buena zona, así como conseguir que las personas reunidas se sientan cómodas y bien atendidas.

Coworking Bernabéu es una de las empresas en Madrid que ofrece todos los beneficios mencionados. La empresa cuenta con diferentes espacios para eventos, conferencias, talleres y otras actividades.El recinto de dos plantas brinda facilidades tecnológicas como wifi de alta velocidad, impresoras, escáneres, sistema de vigilancia, etc.

En definitiva, el coworking representa una alternativa viable para todo tipo de profesionales, en especial para autónomos, pymes y start-ups que están emprendiendo con pocos recursos. La variedad de planes de alquiler está acercando a las personas al futuro del teletrabajo gracias a la optimización del tiempo y de los recursos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.