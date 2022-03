​Suponen el 0,2% JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de marzo de 2022, 08:13 h (CET) Las víctimas de abusos sexuales necesitan que se las escuche y que se las crea. La denuncia de lo que han sufrido no debe ser un nuevo motivo de sufrimiento. En muchos casos han visto cómo una relación que era de confianza se ha convertido en un infierno. Si lo desean, es imprescindible una ayuda y un acompañamiento que les haga ser conscientes de que conservan intacta su inocencia, su capacidad de amar. El proceso puede ser muy largo. Muchas, durante mucho tiempo, se han sentido silenciadas.

La Iglesia, algunos de cuyos miembros han cometido abominables delitos, ha comenzado desde hace años un ejercicio de transparencia, acompañamiento y prevención, en el que sigue profundizando. Pero no se puede ocultar que los abusos son una enorme lacra social que se produce en los más diversos ámbitos, especialmente en el familiar. En España, según diversos estudios, los abusos en el ámbito eclesial, hoy mismo el Congreso ha rechazado la comisión sobre abusos en la Iglesia propuesta por Podemos, suponen el 0,2%. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Osopardismo" La OTAN refuerza su frente oriental mientras la imagen de Rusia se sigue desmoronando. Tal vez Pekín no sea el parachoques más seguro ​El peor Congreso del mundo Urge una Constituyente que reorganice el país, elabore una nueva Carta Magna y ponga punto final a una constitución hecha en dictadura Leer de nuevo a Platón y admirar a Sócrates Me alegro de conservar libros viejos para leerlos otra vez y huir de los telediarios Misterios a resolver por... “Putines” como Putin hay muchos, pero disfrazados. Cada cual busca su bunker ​Más historia, más libertad José Morales Martín