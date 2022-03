¿En qué consisten las cláusulas abusivas de las tarjetas revolving?, por el despacho de abogados Margarita Salinas Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022

Diariamente, muchas personas reciben llamadas de su banco de confianza para ofrecerles la oportunidad única de adquirir una tarjeta revolving.

Las tarjetas revolving, también conocidas como tarjetas abusivas, son un tipo de tarjeta de crédito con altos intereses que suelen terminar metiendo en graves problemas financieros e incluso llevar hasta la insolvencia a sus portadores. En el despacho de abogados Margarita Salinas son especialistas en ayudar a sus clientes a deshacerse de los tratos abusivos que les imponen entidades financieras, para recuperar su estabilidad económica.

¿Qué son las tarjetas revolving? Estas tarjetas permiten que sus beneficiarios aplacen los pagos de sus compras para no pagar la cantidad establecida a mes vencido. Se trata de pagar las compras a plazos, en los cuales se producen unos intereses sumamente altos de hasta el 25 %. Estos son especies de microcréditos, el problema es que en la mayoría de las ocasiones los clientes desconocen el fraccionamiento de los pagos y el alto interés al que se someten. Además, este tipo de tarjeta se puede usar independientemente de que el portador disponga de fondos en su cuenta, dado que el banco concede un límite de crédito.

Una vez que las personas se ven envueltas en una gran deuda de la que no pueden salir, también descubren una serie de cláusulas abusivas a las que se ven sometidos. Este tipo de cláusulas son impuestas por los prestamistas y suelen estar escritas en letra pequeña al final del contrato. Muchas de ellas dan libertad al prestamista para poder modificar cuando quiera el tipo de interés o las comisiones que se regulan. A pesar de todas estas trabas, para despachos de abogados expertos en este tipo de problemas como el despacho de Margarita Salinas, aún existen algunas posibles soluciones.

¿Cómo salir de estos problemas financieros? La mayoría de personas que se encuentran en medio de un gran problema financiero de este tipo piensan que será imposible salir de ello, pero la buena noticia es que aún existen salidas. Para casos de tarjetas revolving, los especialistas del despacho de abogados Margarita Salinas mencionan que la mejor opción para la mayoría de clientes es acogerse a la Ley de Represión de la Usura, que define la usura y prohíbe los préstamos usurarios. Se considera usura a aquellos préstamos en los que se aplica un interés mucho más alto de lo normal, es decir de un 25 % o más. En muchos casos exitosos que ha llevado a cabo este despacho, han conseguido que se le devuelva al afectado todo lo que ha pagado de más, debido al alto interés que se había establecido.

Para solucionar un problema financiero de esta índole, lo más recomendable es recurrir a la asesoría de expertos como los del despacho de abogados Margarita Salinas, quienes prestan sus servicios con profesionalidad, honradez y un trato cercano y respetuoso, procurando comprender las necesidades de sus clientes en toda su amplitud.



