La cirugía metabólica para tratar la diabetes de tipo 2, por el Dr. Enrique Mena del Río

martes, 15 de marzo de 2022, 17:34 h (CET)

La cirugía metabólica se basa en aquellos procedimientos quirúrgicos utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipemias asociadas a la obesidad. En este sentido, de acuerdo a la Federación Española de Diabetes, la diabetes tipo 2 es 10 veces más común en el país que el tipo 1.

Al estudiar los casos, han descubierto que muchos pacientes con diabetes no pueden bajar de peso o no pueden logran seguir el tratamiento de esta enfermedad adecuadamente. Por esta razón, algunos profesionales de la salud como el Dr. Enrique Mena del Río recomiendan la cirugía metabólica o cirugía de la diabetes como una alternativa contra esta enfermedad en determinadas circunstancias.

¿Quiénes pueden someterse a la cirugía metabólica? La diabetes es una de las enfermedades comunes más peligrosas para el mundo moderno. Actualmente, se estima que 8 de cada 100 personas tienen diabetes en España y este número sigue aumentando todos los años según Epdata. La enfermedad crónica provoca el deterioro progresivo del cuerpo, sobre todo, en órganos como los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y el sistema vascular periférico.

La dieta, el ejercicio y el uso de fármacos orales, así como la insulina siguen siendo la piedra angular en el control de la diabetes. Sin embargo, pese al tratamiento, muchas personas no pueden alcanzar y mantener un control de la enfermedad. Por esta razón, la cirugía metabólica o bariátrica se puede considerar una opción viable en aquellos pacientes con diabetes mal controlada.

Según el Dr. Enrique Mena del Río, los mejores resultados de este procedimiento se obtienen en pacientes obesos que tengan un IMC mayor o igual a 30 kg, con diabetes de tipo 2 y con menos de 10 años de evolución de la enfermedad. Asimismo, es indispensable que el afectado tenga entre 18 y 65 años de edad.

Cirugía metabólica con el Dr. Enrique Mena del Río Las operaciones de cirugía metabólica más comunes son la gastrectomía en manga laparoscópica y el bypass gástrico laparoscópico. Estos son procedimientos mínimamente invasivos, similares a las intervenciones de pérdida de peso que se realizan comúnmente para pacientes obesos.

Las cirugías son realizadas por el Dr. Enrique Mena del Río, quien es especialista en cirugía general y el aparato digestivo. En el 2021, ha sido galardonado en los Doctoralia Awards con el premio de cirujano más valorado en España no solo por su trabajo contra la diabetes, sino también contra la obesidad.

La intervención metabólica acumula un importante número de pacientes que han tenido resultados positivos. Según los datos, el 80 % podría prescindir de la insulina después de la cirugía e incluso en algunos casos ha representado una cura para la diabetes. No obstante, es necesario recordar que no puede ser aplicado en cualquier paciente y que, antes de llevarlo a cabo, es necesario someterse a varias pruebas.



