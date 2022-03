¿Cómo funciona la app Piso On y cómo beneficia a sus usuarios? Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 15:48 h (CET)

Las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta cotidiana que facilita una gran cantidad de tareas en el mundo digital. La exitosa empresa inmobiliaria Piso On, con más de 20 años de experiencia en el mercado, ya tiene disponible una app propia con la que no solo hará más fácil las gestiones de inmuebles, sino que también se usará para premiar a sus clientes.

Por eso, esta compañía inmobiliaria con sede principal en Durango Bizkaia también ha decidido dar el salto al mundo de las aplicaciones móviles y lo ha hecho a lo grande, ofreciendo no solo mayores facilidades a sus clientes, sino también una gran variedad de beneficios.

Premiar a los clientes fieles a través de una app Premiar la fidelidad y la confianza de los clientes siempre es una buena forma de agradecerles y, por eso, Piso On ha decidido hacerlo de una forma sencilla y accesible, a través de su nueva aplicación móvil. La app ha sido diseñada específicamente para ofrecer premios a los clientes que se han mantenido fieles a la compañía y la han recomendado a otras personas.

Con ella, podrán acceder a una variedad de beneficios y obtener premios mientras recomiendan la empresa a otras personas. La app funciona con un sistema de puntos que el cliente va acumulando de acuerdo a las operaciones que realice. Por ejemplo, alquilar un piso le proporciona 200 puntos, mientras que recomendar a un vendedor puede otorgarle hasta 1.000 puntos. Esto es lo que posteriormente podrá canjear por premios y recompensas que se ofrecerán a través de la misma app.

¿Cómo ganar premios a través de Piso On? El primer paso consiste en descargar la aplicación, la cual ya se encuentra disponible de manera gratuita en las plataformas Google Play Store y App Store. Al ingresar y hacer el registro correspondiente, el usuario recibirá un código único para poder invitar a sus amigos. Con solo compartir el código, el usuario ya estará ganando 5 puntos en la app por cada amigo.

Pero ahí no acaban los beneficios, sino que además de acumular puntos por las operaciones propias que realice el usuario, también se beneficiará de las que realicen sus invitados, de manera que, mientras más personas envíe el enlace, más puntos ganará por las operaciones que ellos realicen.

El sistema de la app de Piso On al final siempre terminará premiando a sus clientes, por lo cual no hay manera de usarla y terminar con las manos vacías. La iniciativa para su creación va más allá de ofrecer una plataforma digital para gestionar el alquiler de pisos a través de la empresa, ya que representa una manera de agradecer la preferencia y la lealtad que los clientes han mostrado a la compañía.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.