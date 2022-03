Las ventajas de contar con un empleado polivalente y multicentro Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 15:26 h (CET)

Como consecuencia de la pandemia, compañías de diferentes sectores han requerido implementar nuevos procesos que les permitan mantener su operatividad y productividad en medio de un contexto complejo.

Dentro de este escenario, figuras como las del empleado polivalente y el empleado multicentro han cobrado gran relevancia, ya que cuentan con la capacidad de adaptarse y cumplir diversas funciones dentro de una organización. Sin embargo, la gestión de estos perfiles requiere una adecuada planificación.

Al respecto, Plannam dispone de algoritmos de planificación de plantilla desarrollados con inteligencia artificial que permiten gestionar de manera óptima las ubicaciones y funciones de los empleados polivalentes para garantizar la máxima eficiencia en su desempeño.

Características de los empleados polivalentes y multicentro Si bien el término de empleado multicentro no es nuevo en el entorno empresarial, la pandemia ha evidenciado la importancia y necesidad de este trabajador en una organización. Por lo general, identificar este perfil en los empleados es sencillo, ya que se caracterizan principalmente por la disponibilidad de horario y facilidad de traslado de un centro operativo a otro. Para llevar a cabo la elección de perfiles multicentro, la empresa debe definir sus necesidades laborales y abrir vacantes que le permitan escoger a los trabajadores más óptimos.

En el caso de un empleado polivalente, se trata de personal con la habilidad para cumplir varias funciones en el ámbito laboral. La eficiencia y la proactividad son cualidades que forman parte de las personas con este perfil. Para considerarse polivalente es necesario tener conocimientos teóricos y prácticos inherentes a las tareas a desempeñar. En este escenario, la formación y capacitación continua es el recurso más valioso del que se puede valer una empresa para contar con empleados polivalentes en sus instalaciones.

Ventajas de los perfiles multicentro y polivalente Los beneficios de contar con personal multicentro y polivalente son bilaterales. Es decir, tanto la empresa como el empleado obtendrán ventajas de este proceso dentro de la organización.

En el caso de la empresa, el incremento en la productividad y rendimiento es uno de los principales beneficios que ofrecen estos trabajadores. Además, también permiten una reducción de costes.

Por otro lado, los empleados con este perfil cuentan con diferentes ventajas en el entorno laboral, dentro de las que destaca el aumento de salario, continuas formaciones y mayores probabilidades de obtener un cargo superior.

No obstante, obtener estos beneficios requiere de procesos clave como la elección, capacitación y gestión de los perfiles de la forma adecuada. Este aspecto puede facilitarse al implementar herramientas automatizadas como Plannam.

Mediante el análisis de hasta 1.000 variables por cada empleado, este innovador sistema basado en inteligencia artificial ayuda a las empresas a gestionar todo lo relacionado con los trabajadores polivalentes y multicentro de manera efectiva. De este modo, ahorra a la compañía un proceso manual que puede resultar complejo.



