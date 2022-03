La terapia más eficaz en el tratamiento de la ansiedad, por Persum Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 13:12 h (CET)

Con posibilidad de padecerla todo el mundo, la ansiedad se sitúa entre los problemas de salud mental más frecuentes.

En España, aproximadamente un 6,7 % de la población sufre este trastorno, siendo el sexo femenino el más afectado.

En estudios recientes, se ha revelado que ciertos rasgos de la personalidad pueden generar una mayor vulnerabilidad. De modo que poseer rasgos evitativos (ser introvertidos), dependientes (excesiva necesidad de validación por parte del otro), obsesivos (necesidad de control extremo) y límites (difusión de la propia identidad), cristalizan en los diferentes trastornos de la esfera ansiosa.

Dadas estas premisas, surge la necesidad de un tratamiento para la ansiedad basado u orientado por la personalidad de cada individuo. En la clínica Persum ofrecen sesiones de psicoterapia diseñadas de forma personalizada, partiendo de un estudio previo de la personalidad realizado por psicólogos especializados.

¿Cómo detectar la ansiedad?, por los especialistas de Persum En la clínica Persum son especialistas en el abordaje de las estructuras de la personalidad. Trabajan con el máximo rigor científico, realizando un proceso evaluativo y diagnóstico previo para ofrecer las terapias más adecuadas a cada paciente. De esta manera, el paciente puede conocer de forma fiable qué es lo que le ocurre y cómo su personalidad influye en sus síntomas ansiosos. Este enfoque permite al consultante responsabilizarse sobre su proceso de mejora y tomar una decisión certera en cuanto al tratamiento psicoterapéutico a seguir.

Uno de los aspectos primordiales es comprender que la ansiedad es un síntoma que indica la existencia de una forma particular de ver la realidad, pensar, sentir y darle significado al mundo. Para estudiar estos aspectos, los pacientes son entrevistados por un psicoterapeuta que evalúa tanto los síntomas ansiosos como la estructura de la personalidad de base.

De manera general, cuando un paciente acude a consulta por un problema psicológico, no es habitual que reciba un diagnóstico de su personalidad. En Persum efectúan un estudio completo para comprender todos los aspectos que pueden confluir para generar el malestar. Conociendo el nivel de funcionamiento de la personalidad, pueden llevar a cabo tratamientos mucho más sofisticados.

Tratamientos de psicoterapia para la ansiedad Los psicoterapeutas de Persum llevan más de 20 años ofreciendo a los habitantes de Oviedo un servicio en pro de la salud mental. Para el tratamiento de la ansiedad, ponen en práctica una psicoterapia que atiende a los aspectos conductuales, afectivos, cognitivos y fisiológicos disfuncionales que caracterizan a la personalidad del paciente y que le generan el malestar. Abordan todas las áreas relacionadas con la personalidad y aumentan la eficacia del tratamiento psicológico. Gracias al estudio previo realizado, crean una psicoterapia a medida para cada paciente, aumentando la efectividad con respecto a otras psicoterapias.

La psicoterapia incluye la terapia cognitivo-conductual, que permite la corrección de los pensamientos distorsionados que generan ansiedad, pero no se limita a ella. Se hace necesario un abordaje más amplio y enriquecido que ayuda al paciente a distinguir entre la cognición, emoción y conducta, así como ofrecer una sana integración entre los tres componentes. Las técnicas psicoterapéuticas de la Clínica Persum permiten identificar y analizar los pensamientos, las emociones y las conductas de cada paciente con sus rasgos únicos con el claro objetivo de eliminar el síntoma ansioso.

Los especialistas de Persum son los únicos en ofrecer en Asturias un tratamiento para la patología de la personalidad y sus trastornos con 20 años de experiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.