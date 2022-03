Corporación Dental, especialistas en implantes dentales en Córdoba Emprendedores de Hoy

La salud bucal implica la higiene de dientes, encías, lengua y el cuidado de la boca en general. Es esencial en el día a día de cada persona.

Permitiendo un buen funcionamiento y evitando enfermedades y complicaciones, que podrían afectar la calidad de vida. Siendo los dientes el reflejo de un buen estado de salud en total.

Los implantes dentales también forman parte de la salud bucal, ya que funcionan de forma efectiva en el reemplazo de dientes y una opción de restauración en la sonrisa. Corporación Dental cuenta con especialistas en implantes dentales en Córdoba que ofrecen un trato cercano y personalizado.

Esta clínica se pone en la piel de sus pacientes y su equipo de profesionales y siente en primera persona las consecuencias que puede tener una mala salud bucodental. Tanto es así que, para expresar bien su filosofía, la clínica colocó una imagen de un bocadillo de jamón en su fachada. “Descubrimos que hay personas que no pueden hacer cosas tan cotidianas como comerse un bocadillo de jamón y, con esta campaña, queremos que la gente entienda lo importante que es tener una buena salud bucodental”, explica Ana Sevilla, Directora de Calidad de Corporación Dental.

Uso y beneficios de un implante dental La tecnología ha permitido que el uso de implantes dentales sea indetectable, por lo que con ellos se puede sustituir o reponer una pieza con aspecto totalmente natural, incluso en los casos más complejos. Así mismo, su fabricación es biocompatible, lo que evita el rechazo por parte del organismo. Cuenta con una estética superior que muestra el nacimiento del diente desde la encía y es de amplia funcionabilidad, por lo que no se corre el riesgo de fractura, permitiendo una mordida completamente regular.

En Corporación Dental tienen a disposición de sus pacientes implantes dentales en Córdoba, con un servicio donde prima empatía por parte de sus profesionales, ya que, para muchos, acudir al odontólogo es sinónimo de incomodidad. Sin embargo, el trato cercano y familiar de Corporación Dental permite que cualquier tratamiento sea agradable. También cuentan con técnicas de sedación consiente, proporcionando que las prácticas médicas se realicen en un estado completo de relajación.

Solución a constantes inquietudes Los procesos convencionales de integración en tratamientos de implantes tienen una duración aproximada de 2 a 4 meses, tomando en cuenta las características óseas de cada paciente. No obstante, si se requiere una técnica de ganancia, el plazo podría ser superior. También es importante destacar que, durante el proceso de extracción, la persona saldrá con dientes fijos provisionales, los cuales le permitirán verse bien estéticamente y podrá utilizarlos para masticar hasta el momento del montaje definitivo.

Las opciones son amplias y orientadas a cada paciente, por esta razón, para quienes tengan una excesiva perdida de hueso, los implantes cigomáticos son una tecnología que Corporación Dental en Córdoba pone a disposición de sus clientes. En este tratamiento, el implante va anclado al pómulo, permitiendo una carga inmediata y siendo una alternativa a injertos y a la regeneración.

Tener especialistas de cabecera con amplia experiencia, de atención personalizada y con gran dedicación es una oportunidad que Corporación Dental ofrece, ya que tiene como objetivo aplicar las nuevas tecnologías para las sonrisas de sus pacientes.



