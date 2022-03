E-commerce en España, el tercer país de la Unión Europea en compras online Emprendedores de Hoy

Solo por detrás de Francia y Alemania. Le siguen Holanda e Italia La expansión del e-commerce ya no coge a nadie por sorpresa. Más allá del crecimiento vivido durante la pandemia, el comercio electrónico lleva experimentando durante 15 años un aumento estable. Sin embargo, cada país evoluciona de forma distinta. Actualmente, España ocupa la tercera posición del podio en volumen de compras online de la Unión Europea.

Este y otros datos relevantes se desprenden de la infografía e-commerce español que ha elaborado la agencia de marketing digital Sud Digital. En ella, se recogen las principales características del comercio electrónico en España, utilizando datos actualizados del año 2021.

El precio no es el motor que mueve a los ciudadanos de España a comprar en línea Más del 50% de los españoles, 23.8 de los 47.32 millones de habitantes, compra online de forma habitual. Y, al contrario de lo que se suele pensar, el precio no es el factor que mueve al cliente español a comprar online. La comodidad es el principal valor añadido que los consumidores valoran al comprar por internet. De esta forma, recibir el pedido a domicilio o comprar desde el sofá de casa, sin prisas, pudiendo comparar distintos productos es algo primordial para el comprador español.

Además, el gigante Amazon se ha convertido en una de las plataformas e-commerce preferida por los españoles. La tienda online de electrónica PC componentes, la del supermercado Carrefour y la de Alcampo completan el top 5 de los e-commerce preferidos en el país.

Entrar en el mercado online español Las compras online en España ya suponen el 13% del total de compras, previendo que el volumen se duplique en 2024. No es de extrañar que muchas empresas de países de Europa, como Francia o Italia, se interesen por comercializar sus productos de forma online en el mercado español. Al poder ofrecer sus productos por internet, sin necesidad de abrir una tienda física, no es necesaria una gran inversión. Bastará con replicar su modelo de negocio y trabajar con especialistas nativos que les ayuden a entender las particularidades del mercado español.

Asimismo, los e-commerce que decidan vender en España deberán ser conscientes de que los españoles son unos de los consumidores más impacientes de Europa, acostumbrados a recibir los productos en plazos de entrega cortos.

Además, el 49% de compradores aterriza en una tienda online tras haber realizado una búsqueda online, mientras que el 46% llega haciendo clic en algún anuncio. Por ello, contar con el apoyo de una agencia de marketing digital local como Sud Digital puede ahorrar mucho tiempo, frustraciones y dinero. En este tipo de agencias son capaces de diseñar estrategias digitales adaptadas a los objetivos de cada cliente, teniendo en cuenta el área de negocio en la que opera y los productos que vende online. Sin duda, rodearse de profesionales nativos resulta fundamental para empezar con buen pie en el mercado online español.



