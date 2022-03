Las mujeres forman el 78% de la red de distribuidores independientes de Herbalife Nutrition Comunicae

martes, 15 de marzo de 2022, 17:31 h (CET) El emprendimiento es una oportunidad que permite compaginar la actividad profesional con la vida personal. España encabeza el emprendimiento femenino en Europa. En nuestro país hay 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. El 78% de la red comercial de Herbalife Nutrition está formada por mujeres, quienes encuentran en el modelo de negocio de la compañía, una alternativa idónea para desarrollarse profesional y personalmente La ONU afirma que invertir en el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres “contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo”. Por eso, la autonomía financiera debe ser y, de hecho, es una de las muchas reivindicaciones que se producen en fechas señaladas como el de Día Internacional de la Mujer.

La presencia de las mujeres en el mercado laboral en España actualmente es alta. Las mujeres representan, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), “un porcentaje muy elevado de la fuerza laboral en determinados sectores como sanidad, educación o comercio al por menor”. Pero también el mismo INE sostiene que aún existen brechas de género en “salarios, puestos de responsabilidad, reparto de cargas familiares, participación en el trabajo no remunerado, repercusión en el empleo de la existencia de hijos, etc.”. En la venta directa estos datos se revierten, con una significante mayor cifra de profesionales y directivas frente a los hombres, más del 70%, de hecho. En compañías como Herbalife Nutrition, este porcentaje alcanza el 78%, siendo una profesión, la de la venta directa en el sector de la nutrición y el bienestar, una alternativa elegida por mujeres que desean emprender y acceder a un negocio propio.

Emprender: una opción para romper con las desigualdades

Aún hoy en día, cuestiones como la desigualdad salarial, el reparto de las cargas familiares y la conciliación siguen siendo una tarea pendiente de la agenda social. Como consecuencia de esas desigualdades, muchas mujeres se deciden por la vía del emprendimiento. Así lo confirman las cifras, ya que España encabeza el emprendimiento femenino en el entorno europeo, según FEDEPE. Donde en Europa la media es de 6 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres, en España son 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Pero ¿por qué emprenden las mujeres? Pues según las propias emprendedoras, los motivos por los que se deciden por esta vía profesional son los siguientes: por cambiar el mundo, por ganar más dinero, por tradición familiar o para poder conciliar mejor.

Conciliar y emprender, un gran reto (todavía) para las mujeres

Llegar a todo no siempre es fácil. Poder combinar y desarrollar simultáneamente la actividad profesional y la vida personal y familiar es una mochila con la que cargan, principalmente, las mujeres. El problema es que esta parte de la sociedad -la mitad- también encuentra dificultades a la hora de emprender, puesto que tiene que hacer frente a obstáculos como el coste inicial de la inversión, la falta de financiación, el temor de no ser rentables y el miedo al fracaso. Todo ello es un gran hándicap, por lo que contar con apoyos es fundamental a la hora de decidir emprender.

Herbalife Nutrition: un modelo de negocio en pro de las mujeres

Estos apoyos pueden proceder de programas e iniciativas de entidades financieras o también de empresas como Herbalife Nutrition. La compañía cuenta con una red comercial formada, en un 78%, por mujeres. A través de su modelo de negocio, Herbalife Nutrition dota a las mujeres de formación constante, la conciliación y flexibilidad necesaria, y un nivel de inversión asequible para que puedan desarrollar su talento emprendedor.

El modelo de venta de Herbalife Nutrition, gracias a la flexibilidad que ofrecen a su red comercial, permite el desarrollo profesional y el control sobre su negocio, pues son ellas, las propias emprendedoras, quienes establecen qué tiempo le dedican a esta tarea. A modo de ejemplo, el 76% del total de los distribuidores independientes lo hace a tiempo parcial y el 24% a tiempo completo.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

