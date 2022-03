La coctelería Little Bobby ofrece cócteles de ron Brugal 1888 Emprendedores de Hoy

Proveniente de República Dominicana, con una graduación de alcohol del 40% y un largo proceso de envejecimiento, llega el Ron Brugal 1888 extra añejo, un deleite al paladar de quien lo pruebe. Se trata de una bebida que combina extraordinarios sabores y aromas, producto de una mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados y un proceso de maceración de 14 años en barricas, que le aportan un color y un sabor único. El Ron Brugal 1888 está disponible en tiendas online como Little Bobby, la cual no solo comercializa la bebida sino también una variedad de cócteles hechos a partir de ella.

Uno de los rones extra añejos más finos del mercado El español Andrés Brugal Montaner inició en 1888 sus actividades en una ronera de Puerto Plata en República Dominicana, creando en 1920, su primer ron añejo del país. Esta fue la base que posteriormente le permitió crear lo que sería uno de los mejores rones extra añejos, elaborados con un cuidado proceso de doble añejamiento. El Ron Brugal 1888 posee características que lo diferencian de otros rones de este tipo en el mercado. Una de ellas es su doble destilación, en donde la primera fase consiste en 8 años de añejamiento en barricas de madera horizontal de roble de tipo Bourbon. Posteriormente, el líquido es transferido a barricas de roble europeo con contenido previo de Jerez, que le aportan un sabor característico. Todo este proceso le otorga un color ámbar dorado cobrizo, brillante e intenso, con algunos todos oscuros.

Ingredientes que otorgan un aroma y sabor únicos El Ron Brugal 1888 está elaborado con ingredientes cuidadosamente seleccionados, para portar sabor y aromas exclusivos que deleiten el paladar. En su sabor se puede sentir el gusto de las uvas pasas, nueces de diversos frutos secos, melazas, orejones y, por supuesto, ese delicado sabor a madera envejecida durante el añejamiento. Además, también se puede sentir su aroma a café recién tostado, un ligero toque de canela, vainilla, azúcar morena, caramelo tofe y semillas de chocolate, entre otros ingredientes. En la boca, este ron se siente con un sabor algo ardiente, de gusto metálico, pero que al estar acompañado de estas especias obtiene también un toque de sutileza.

En definitiva, el Ron Brugal 1888 no es solo un ron extra añejo más con un sabor genérico, sino una bebida que será toda una experiencia al paladar, un ron único y suculento. Es sin duda una excelente opción para quienes deseen compartir con amigos, solos o en familia, así como para regalar a alguien especial.Adquirirlo es muy sencillo, ya que se puede hacer totalmente online a través de la tienda en línea de Little Bobby, una coctelería que se encargará de hacer llegar el producto directamente al hogar de su cliente.



