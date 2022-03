ADRES ha asumido todas las actividades desempeñadas por Fondo de Seguridad y Garantía Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 11:45 h (CET)

En Colombia, ADRES es la entidad oficial que se encarga de la gestión y administración de los recursos para la prestación de servicios de salud. Igualmente, supervisa las transacciones de los diferentes actores del sistema.

Su nombre completo es Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Consultar ADRES ha cobrado una importancia capital para los colombianos. Desde el primero de agosto de 2017, ha asumido las funciones de Fondo de Seguro y Garantía (FOSYGA). Una de las más demandadas por el público es la de consultar FOSYGA, sobre el status en las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS).

Reforma del sistema de salud El cambio de roles en los que el FOSYGA transfirió todas sus funciones a la nueva ADRES entró en vigencia en agosto del año 2017. Todo se desarrolló en el marco de una reforma estructural al sistema de salud, que la OMS ha catalogado como el número 22 a nivel global.

ADRES se encarga de realizar el pago a proveedores de servicios o sistemas tecnológicos para apoyar la salud. Desarrolla estrategias para fortalecer financieramente a las entidades y audita los valores de las entidades territoriales. Otra función importante es la del reconocimiento y pago de la Unidad de Pago de Capacitación.

Según dijo el gobierno en su momento, la ADRES fue creada para garantizar la prestación de servicios a una mayor cantidad de colombianos. En ese contexto, consultar ADRES es fundamental para determinar cuál es el status que una persona pueda tener en el sistema de salud. Si está inscrito y activo en alguna EPS o cómo está su trámite de inscripción en el Sisbén.

¿Por qué es importante constatar el status en ADRES? Determinar el status en el sistema de salud de una persona que vive en Colombia es esencial para poder encarar cualquier emergencia inesperada o grave. Los hospitales y clínicas solo reciben personas que están debidamente activas en alguna empresa prestadora de servicio (EPS). Si no se tiene eso bien claro, se puede correr un riesgo fatal al no obtener atención médica oportuna.

Para muchas personas esto resulta ser un tanto engorroso o confuso. Por esta razón, se han creado empresas como Trámites Colombia, que se especializan en ayudar con la obtención de certificados y toda clase de diligencias en este país. Todo lo hacen de forma virtual a través de su página de internet, incluyendo la consulta ADRES.

A través de su sitio web, los usuarios pueden solicitar la realización de todo tipo de trámites y obtención de certificados ante las instituciones oficiales en Colombia. Desde allí mismo, las personas pueden descargar e imprimir sus certificados mediante procesos que están debidamente encriptados para salvaguardar los datos personales. No solo los que tienen que ver con el tema de salud, sino con el RUT o el RUNT, entre otros.



