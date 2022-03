Botellas de vino personalizadas, el regalo ideal para el Día del Padre Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 11:20 h (CET)

Para el próximo Día del Padre, complacer a un padre mediante un exquisito vino y, a la vez, sorprenderlo con una frase que le recuerde el amor que le rodea, puede convertirse en un homenaje muy original a través de una botella con etiqueta personalizada. La tienda online Mensaje en una Botella ofrece a todo el país la personalización de cada envase con frases que despertarán emociones inolvidables en uno de los principales días del año para los padres de familia.

Vino artesanal para el Día del Padre Los vinos tintos, rosados y blancos de Mensaje en una Botella provienen de bodegas artesanales de Castilla y León, así como de otras tierras productoras españolas. Su trazabilidad se encuentra expresada en cada botella, con la numeración y registro legal, lo cual garantiza que el vino no ha sido sobretiquetado y proviene directamente de las bodegas.

A la calidad de la bebida se suman presentaciones con más de 2.000 frases que han sido prediseñadas para diversas ocasiones, entre las que destacan aniversarios, amor o desamor y humor, entre otras, agrupadas en 20 categorías. Para los padres en su día, la tienda propone mensajes como: “Feliz Día del Padre, este año, como ves, no toca corbata”; “Gracias papá por estar siempre, que pases un día estupendo”; “Mis personas favoritas me llaman abuelo”; “Me han llamado muchas cosas en mi vida, pero papá es mi favorita”, y muchas más.

Igualmente, el cliente puede aportar una frase de su autoría para imprimir en la etiqueta, incluso agregar una imagen, un logo, una fecha, el nombre del papá o cualquier otro detalle. En fondo azul, blanco o negro, además de los vibrantes tonos amarillo y rojo, los mensajes lucen un estilo elegante. Este se complementa con un estuche y una tarjeta en letra caligráfica con buenos deseos para el afortunado.

Una botella única para el hombre más especial La presentación premium de los vinos de Mensaje en una Botella ha sido creada por el chef Martín Berasategui. Se trata del vino tinto Premiun MBS (Martín Berasategui System) Reserva, envasado en una estructura de cristal con un decantador en su fondo. Esta forma impide que los residuos de la bebida lleguen a la copa. De esta manera, el vino artesanal sin filtrados conservará todas sus propiedades y naturalidad.

Mensaje en una Botella ofrece un ágil y atento servicio con envíos gratuitos a toda España y la mejor disposición para que el obsequio llegue a su destino en 24 horas. El vino personalizado promete fijar gratos momentos en la memoria de papás, abuelos, parejas y todos aquellos hombres de familia que merecen brindar en su día.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.